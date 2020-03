Alegrete investiga dois casos suspeitos de coronavírus

Não há casos confirmados no Município, mas dois casos suspeitos do Covid-19. Essa informação foi repassada em uma coletiva, no início desta(18), tarde no Salão Azul do Centro Administrativo. Estavam presentes o Prefeito Márcio Amaral, Secretária de Saúde Bianca Casarotto e imprensa.

De acordo com a Secretária Bianca Casarotto, as duas estão em isolamento e o quadro está sendo monitorado.Uma de mulher que veio de Montevidéu e diz que teve sintomas, mas na hora da coleta não apresentava nada e outra que teve contato com uma pessoa que veio da Itália, segundo informações da Coordenadora Regional de Saúde, Heilli Temp.

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 15h20 desta quarta-feira (18), 372 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 19 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, foi registrada a 1ª morte pelo coronavírus no Brasil, confirmada na terça-feira (17) pelo governo estadual. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular da capital paulista. Ele tinha diabetes e hipertensão.

Fique atento aos seguintes cuidados:

Evitar contato próximo com pessoas doentes e que tenham infecção respiratória aguda

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um antisséptico para as mãos à base de álcool em gel, principalmente, após contato direto com pessoas doentes e antes de se alimentar

Usar lenços descartáveis para higiene nasal (nada de lencinhos de pano!)

Cobrir nariz e boca sempre que for espirrar ou tossir com um lenço de papel e descartar no lixo

Higienizar as mãos sempre depois que tossir ou espirrar

Evitar tocar em olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas

Manter ambientes muito bem ventilados

Não compartilhar objetos de uso pessoal como copos, garrafas e talheres

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência

Evitar contato com animais selvagens ou doentes

Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de várias doenças, inclusive essa nova infecção viral.

Não existe um período de incubação exata para quem contrair a doença atualmente. Os últimos casos confirmados no Brasil estão recebendo isolamento dentro das unidades de saúde, mas presume-se que o tempo de exposição ao coronavírus e o início dos sintomas ocorra no período de até duas semanas.

A orientação é o isolamento social. mais uma vez, foi reiterado o pedido para que as pessoas fiquem em casa.

COVID-19 – se tiver qualquer sintoma pode entrar em contato através do número – 99203-0511.