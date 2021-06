Alegrete já vacinou quase a metade da população contra a Covid; veja os números atualizados

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete já aplicou 36.953 vacinas contra a Covid-19 no município. Esse era o número oficial divulgado pela Secretaria de Saúde na noite de segunda-feira (7).

A vacina é um dos meios de se proteger e, ainda, proteger quem se ama contra esse inimigo invisível.

Juliana Michael, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, informa, que de acordo com o Ministério da Saúde, vão entrar em grupos prioritários para serem vacinados trabalhadores do transporte coletivo, da limpeza urbana, que manejam resíduos sólidos, caminhoneiros, indústria e os da construção civil.

A primeira dose continua disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) para pessoas com 59 anos e para os demais grupos já elencados. Para receber o imunizante é preciso apresentar documento de identidade e CPF.

A vacinação com a segunda dose da Astrazeneca também continua em todas as UBSs, enquanto a segunda dose com a Coronavac acontece apenas no antigo PAM através de agendamento. Para receber a segunda dose é preciso apresentar a carteira de vacinação, documento de identidade com foto e CPF.

“É fundamental que todos façam as duas doses. Pois, apenas quinze dias após a aplicação da segunda dose é que se alcança a imunidade”, explicou a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura. O esquema vacinal completo com duas doses é necessário para obter a resposta imune esperada para a prevenção da Covid-19.

Nesta semana, na quarta-feira, 09, inicia a fase três da vacinação contra Influenza. Deve-se observar o prazo de quatorze dias entre a vacina da Influenza e a da Covid-19.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.