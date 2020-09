Alegrete contabiliza mais um óbito por complicações da Covid-19

Compartilhe









Nesta segunda, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu uma notificação do Estado, informando mais um óbito a ser contabilizado para Alegrete. Uma mulher de 66 anos que faleceu em Porto Alegre no último dia 19 de agosto. Ela estava em tratamento médico na capital e, por constar o endereço de seus familiares, inicialmente, o óbito foi contabilizado para aquela cidade, vindo a ser retificado no dia de hoje.

Agora são 490 casos confirmados, com 372 recuperados, 104 ativos (9 em isolamento domiciliar e 5 hospitalizados) e 14 obitos.

Até o momento, 5.065 pessoas testadas, sendo 4.540 negativos, 490 positivos e 35 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 233 pessoas.

DPCOM