Alegrete plantou apenas 10% do total de 54 mil hectares de arroz

Compartilhar















O início do plantio da safra de arroz em Alegrete marca o começo da produção dessa que é a atividade responsável por grande parte do PIB do Município.

De acordo com o 9º NAT do IRGA, em Alegrete, 10% da área de arroz deste ano já foi plantada. O técnico orizícola, Douglas de Oliveira Adolfho, informa que precisam de sol e depois do plantio de água para germinar.

Ele lembra que existem barragens aqui no Município que não estão com a capacidade plena de água e será necessário uma boa chuva em outubro para que isso aconteça. O técnico informou que os que tem grandes áreas produzidas foram os que iniciaram o plantio. Daqui para frente o plantio tende a se intensificar.

O IRGA caracteriza as áreas por unidades produtivas, sendo que em Alegrete tem 204 unidades de arroz.

Mesmo o produto tendo sido valorizado, a vocação de áreas que produzem arroz aqui no Município não tende aumentar e deve ficar em 54 mil hectares, porque as lavouras se concentram em campos próximos a rios e barragens.

O trabalho de cultivo do arroz concentra centenas de trabalhadores em Alegrete além das indústrias que recebem o produtos que é vendido no mercado local e em vários estados brasileiros.

Vera Soares Pedroso