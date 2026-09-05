Alegrete| Quartéis da Brigada Militar são revitalizados com apoio de parceiros

O calçamento reorganizado, os espaços revitalizados, as garagens cobertas e a estrutura renovada demonstram uma realidade diferente daquela encontrada há poucos anos.

Mais do que intervenções físicas, as melhorias refletem um investimento na valorização da estrutura que dá suporte ao trabalho desenvolvido diariamente pelos policiais militares responsáveis pela segurança da comunidade alegretense.

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Embora a população esteja acostumada a acompanhar a atuação da Brigada Militar nas ruas, em ocorrências, operações e atendimentos de emergência, parte essencial desse serviço começa dentro das unidades policiais. É nos quartéis que são planejadas operações, realizados treinamentos, organizadas escalas e recebidos efetivos que frequentemente se deslocam de outras cidades para reforçar o policiamento em grandes operações, eventos e ações integradas.

No quartel da Rua General Sampaio, diversas melhorias foram executadas ao longo dos últimos meses.

Os alojamentos masculino e feminino passaram por ampla reforma, proporcionando melhores condições de acomodação tanto aos policiais militares da unidade quanto aos efetivos de apoio que constantemente são empregados em Alegrete durante operações, reforços regionais e ações especiais. Esses espaços exercem papel estratégico para garantir a adequada recepção dos militares que permanecem temporariamente no município em cumprimento de missões institucionais.

A cozinha também foi completamente revitalizada e equipada com novos móveis, tornando o ambiente mais funcional e adequado às necessidades da rotina operacional. Além da alimentação, o espaço favorece a integração entre os policiais militares e contribui para a organização das atividades internas da companhia.

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As garagens receberam cobertura, proporcionando maior proteção às viaturas e aos equipamentos empregados diariamente no policiamento ostensivo. O novo calçamento interno melhorou a circulação de pessoas e veículos, aumentando a organização e a funcionalidade do quartel.

As melhorias também alcançaram as áreas externas, com execução de calçadas e adequações estruturais que qualificaram o ambiente da unidade.

Em diferentes etapas das obras, policiais militares também contribuíram voluntariamente com serviços realizados fora do horário de expediente, demonstrando comprometimento e sentimento de pertencimento à instituição.

As transformações são resultado de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, especialmente durante a gestão do capitão Gilmar Resta Lançanova, que comanda a Brigada Militar em Alegrete desde setembro de 2024.

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Nesse período, além do fortalecimento das ações operacionais, a gestão buscou ampliar parcerias com instituições públicas, empresas e apoiadores da comunidade, viabilizando melhorias estruturais que hoje integram o patrimônio da corporação.

Os recursos utilizados nas reformas foram obtidos por meio de doações e parcerias com diversos apoiadores, entre eles a Construtora Alegretense, a Indústria Bastiane, o empresário Nilton Carlesso e o Poder Judiciário, por intermédio projetos aprovados em editais da Vara de Execuções Criminais (VEC). As contribuições permitiram a execução de importantes intervenções que qualificaram as instalações da unidade.

As melhorias também contemplaram a unidade da Brigada Militar localizada no bairro Pedreiras.

No local, foi realizada uma ampla revitalização estrutural, além da implantação de um estande de tiro destinado ao treinamento técnico dos policiais militares.

A construção da estrutura contou com atuação decisiva do diretor do Presídio Estadual de Alegrete, Paulo Henrique da Silva Bukowski, cujo trabalho e articulação foram fundamentais para viabilizar a execução dos estandes de tiro, ampliando a capacidade de treinamento da corporação.

A unidade também recebeu melhorias na iluminação externa graças à parceria firmada com a Prefeitura de Alegrete, por meio do diretor de Iluminação Pública, Mateus Araújo, que coordenou os serviços de revitalização do sistema de iluminação do quartel.

Outro importante apoiador das reformas foi Lucas Senna, então diretor-geral da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Alegrete, que prestou apoio contínuo para o desenvolvimento das intervenções realizadas na unidade das Pedreiras, contribuindo para o andamento dos trabalhos.

As obras representam avanços importantes na infraestrutura da Brigada Militar, proporcionando melhores condições para o planejamento das atividades operacionais, para o treinamento da tropa e para o acolhimento dos efetivos empregados em missões no município.

Embora muitas dessas melhorias ocorram longe da rotina observada pela população, elas possuem impacto direto na capacidade operacional da instituição. Uma estrutura adequada favorece a preparação das equipes, melhora a logística das operações e amplia as condições de atendimento às demandas de segurança pública.

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O conjunto das intervenções evidencia o resultado da atuação integrada entre a Brigada Militar, instituições públicas, Poder Judiciário, empresas e apoiadores da comunidade.

Mais do que reformar prédios, as iniciativas fortalecem a capacidade operacional da corporação e demonstram que investir na infraestrutura das forças de segurança também significa investir na qualidade do serviço prestado à população.

Ao qualificar seus espaços de trabalho, Alegrete fortalece uma instituição essencial para a preservação da ordem pública e reafirma o compromisso coletivo com uma segurança pública cada vez mais estruturada e preparada para atender a sociedade.