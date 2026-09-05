Homem ignora medida protetiva, se aproxima da ex e é preso em Alegrete

Um homem foi preso preventivamente na manhã deste sábado (5), em Alegrete, pela Brigada Militar, após ser acusado de descumprir uma medida protetiva de urgência que determinava, entre outras restrições, que ele mantivesse distância da ex-companheira.

5 de setembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Segundo a Brigada Militar, a mulher possui uma medida judicial que estabelece um raio de 200 metros de afastamento. O homem teria ido até as proximidades do local de trabalho da ex-companheira, no bairro Vera Cruz, na manhã de sexta-feira (4), e tentado conversar com ela.

Conforme o relato apresentado pela vítima à Patrulha Maria da Penha do 47º Batalhão de Polícia Militar, o homem chegou ao local por volta das 11h, em um veículo. Ainda segundo o depoimento, ele teria baixado o vidro do carro e tentado conversar com ela. A mulher relatou aos policiais que ficou com medo e deixou o local.

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Após receber o relato, a equipe da Patrulha Maria da Penha foi até o local de trabalho da vítima e realizou o registro da ocorrência.

De acordo com a Brigada Militar, diante das circunstâncias apresentadas, o caso foi encaminhado ao Ministério Público, que solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva do homem. O pedido foi deferido pela Justiça durante a noite de sexta-feira (4).

Na manhã deste sábado (5), o mandado de prisão preventiva foi cumprido pelo efetivo ostensivo da Brigada Militar, que efetuou a prisão do homem em Alegrete. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Patrulha Maria da Penha do 47º BPM, por meio da 3ª Companhia, realiza o acompanhamento de mulheres que possuem medidas protetivas de urgência.

Segundo a Brigada Militar, entre as ações desenvolvidas estão visitas periódicas às vítimas para verificar o cumprimento das determinações judiciais, além de orientações preventivas, acolhimento e encaminhamento para os serviços que integram a rede de proteção.

A corporação destaca que a atuação tem como objetivo prevenir novos episódios de violência e ampliar a segurança das mulheres que estão sob proteção de medidas judiciais.

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