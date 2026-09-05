Homem ignora medida protetiva, se aproxima da ex e é preso em Alegrete

Segundo a Brigada Militar, a mulher possui uma medida judicial que estabelece um raio de 200 metros de afastamento. O homem teria ido até as proximidades do local de trabalho da ex-companheira, no bairro Vera Cruz, na manhã de sexta-feira (4), e tentado conversar com ela.

Conforme o relato apresentado pela vítima à Patrulha Maria da Penha do 47º Batalhão de Polícia Militar, o homem chegou ao local por volta das 11h, em um veículo. Ainda segundo o depoimento, ele teria baixado o vidro do carro e tentado conversar com ela. A mulher relatou aos policiais que ficou com medo e deixou o local.

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Após receber o relato, a equipe da Patrulha Maria da Penha foi até o local de trabalho da vítima e realizou o registro da ocorrência.

De acordo com a Brigada Militar, diante das circunstâncias apresentadas, o caso foi encaminhado ao Ministério Público, que solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva do homem. O pedido foi deferido pela Justiça durante a noite de sexta-feira (4).

Na manhã deste sábado (5), o mandado de prisão preventiva foi cumprido pelo efetivo ostensivo da Brigada Militar, que efetuou a prisão do homem em Alegrete. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Patrulha Maria da Penha do 47º BPM, por meio da 3ª Companhia, realiza o acompanhamento de mulheres que possuem medidas protetivas de urgência.

Segundo a Brigada Militar, entre as ações desenvolvidas estão visitas periódicas às vítimas para verificar o cumprimento das determinações judiciais, além de orientações preventivas, acolhimento e encaminhamento para os serviços que integram a rede de proteção.

A corporação destaca que a atuação tem como objetivo prevenir novos episódios de violência e ampliar a segurança das mulheres que estão sob proteção de medidas judiciais.