Alegrete registra três mortes pela Covid no mesmo dia

A confirmação do 26° óbito pela Covid-19 foi realizada na manhã desta terça-feira(8). O paciente de 78 anos estava internado na UTI Covid-19, da Santa Casa de São Gabriel e faleceu na noite de ontem(7). À tarde, outros dois óbitos em decorrência do novo coronavírus já tinham sido confirmados pela Secretaria de Saúde do Município, com isso, o registro foi de três mortes em apenas um dia.

De acordo com a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, o paciente estava internado desde o último dia 19 de novembro e no dia 20 foi transferido para São Gabriel.

Nesta segunda-feira, 7, Alegrete registrou dois óbitos por Covid-19. Uma mulher de 53 anos que estava internada na UTI Covid desde o dia 9 de novembro e um homem de 62 anos, internado desde o dia 15 de novembro. Agora o município contabiliza 26 óbitos.

Também foram registrados, nesta terça, 4 casos positivos. São 2 mulheres, 01 homem e 01 criança, com idades entre 8 e 61 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

Até o momento, são 2.029 casos confirmados, com 1.390 recuperados, 613 ativos (609 em isolamento domiciliar e 4 hospitalizados positivos de Alegrete) e 26 óbitos. Os 4 internados estão na UTI Covid.

Foram realizados 11.275 testes, sendo 9.160 negativos, 2.029 positivos e 86 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 563 pessoas.