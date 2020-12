Haitiano que esfaqueou a companheira foi preso por tentativa de feminicídio

A vítima de 36 anos foi socorrida por uma vizinha e, na noite de ontem(7), passou por cirurgia devido a gravidade dos ferimentos. O estado de saúde era considerado delicado. Já o autor das agressões e facadas foi preso em flagrante pela Brigada Militar.

Na noite de segunda-feira, a guarnição recebeu um chamado via 190 de uma violência doméstica, no bairro Jardim Planalto em Alegrete.

No endereço, os policiais fizeram contato com o companheiro da vítima que estava no portão da residência. Ao ser questionado sobre a companheira, ele informou que ela estava no hospital e confirmou que durante um desentendimento teria ocorrido as agressões. O haitiano de 33 anos também admitiu que na discussão tentou estrangular a vítima e deu várias facadas que acertaram o abdômen e o braço esquerdo. Até o momento do registro da ocorrência, não havia relato de quantas facadas atingiram a vítima. Uma das mais graves foi no abdômen e teria perfurado o intestino.

Diante da situação, o companheiro foi levado à Delegacia de Polícia e, em contato com o Delegado de plantão foi determinado flagrante por feminicídio tentado.

Tanto o autor quanto a vítima são haitianos e estariam trabalhando em um estabelecimento comercial relacionado à gastronomia.

Ele foi levado à UPA feito teste da Covid-19 e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.