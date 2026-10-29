Alegrete Summit 2026 conecta inovação, negócios e desenvolvimento da Fronteira Oeste

Evento gratuito acontece em 29 e 30 de outubro, com diálogos estratégicos, palestras, experiências tecnológicas e atividades de empreendedorismo

Alegrete recebe, nos dias 29 e 30 de outubro, o Alegrete Summit 2026, encontro gratuito que reúne empresas, instituições de ensino, poder público, estudantes e comunidade para pensar o presente e construir o futuro do município e da Fronteira Oeste. O evento acontece no Auditório da Superintendência do Sicredi Essência, na Avenida Assis Brasil, 1395, bairro Cidade Alta.

Com o tema “Inovar é construir pontes”, a iniciativa do Ecossistema de Inovação de Alegrete propõe aproximar pessoas, conhecimento e oportunidades. A programação combina debates sobre o desenvolvimento regional, experiências práticas com tecnologia, atividades de empreendedorismo e encontros com profissionais que atuam na transformação dos negócios.

Diálogos estratégicos são destaque na primeira noite

A abertura oficial será na quinta-feira, 29 de outubro, às 18h. Das 18h45 às 21h25, os Diálogos sobre Inovação e Empreendedorismo serão organizados em três blocos.

O primeiro, “Onde Estamos? Panorama Estratégico no RS e Região”, reunirá representantes da quádrupla hélice — academia, empresas, governo e sociedade — para discutir o cenário atual e as possibilidades de desenvolvimento do território.

Participam Alessandro Girardi, professor da Unipampa e coordenador do PampaTec; Rafael Dill, empresário e professor da Urcamp; Cássia Nespolo, coordenadora do Inova RS – Fronteira Oeste e Campanha; Zeca Menezes, presidente do Sicredi Essência; e Jesse Trindade, prefeito de Alegrete. A mediação será de Cristina Aurélio, gestora de inovação e tecnologia do Inova RS – Fronteira Oeste e Campanha.

No segundo bloco, “Pra Onde Vamos?”, Émerson Rizzatti apresentará o tema “O futuro já chegou (e eu vi de perto na China)”, compartilhando experiências e observações sobre tecnologia, negócios e comportamento. A conversa também terá mediação de Cristina Aurélio.

O terceiro bloco, “Do Summit ao Negócio”, levará ao público cases reais de empresários alegretenses, com participação prevista de seis negócios. A proposta é mostrar aplicações práticas da inovação e criar conexões entre empreendedores, empresas e instituições. A atividade é uma parceria entre Sebrae e PampaTec, com mediação do consultor de inovação Felipe Barão.

Mostra Tecnológica e Bye Bye Boss aproximam o público da inovação

Nos dois dias, das 14h às 18h, a Mostra Tecnológica oferecerá experiências interativas e demonstrações ao vivo, aproximando ciência e tecnologia da comunidade.

Entre as participações confirmadas estão a Aplicar Ciência Robótica, com demonstração e montagem de robôs e impressão 3D; o LabMaker do IFFar, com experiências de fabricação digital; a Contact Pró, com interação com a inteligência artificial Eliana; e o Sicredi, com um jogo de educação financeira.

Na tarde do dia 29, também das 14h às 18h, acontece a Banca Bye Bye Boss, iniciativa do Instituto Federal Farroupilha (IFFar). Ao todo, 13 equipes apresentarão ideias nas modalidades Edutech, voltada à tecnologia para a educação, e inovação tradicional.

Cada equipe terá três minutos para apresentar sua proposta e o potencial do negócio. As três melhores receberão premiação, reconhecendo as soluções desenvolvidas pelos estudantes.

Palco Geek terá programação paralela nos dois dias

O Palco Games/Geek funcionará como um segundo palco do Summit, das 9h às 18h, nos dias 29 e 30 de outubro. O espaço receberá apresentações sobre tecnologia, criatividade e inovação, com duração de 25 minutos cada.

O público acompanhará os conteúdos por fones de ouvido, com capacidade para 50 pessoas por apresentação. O formato permitirá uma experiência de escuta focada em meio às demais atividades do evento.

Ideathon desafia participantes a desenvolver soluções

Na sexta-feira, 30 de outubro, o Ideathon acontece das 8h30 às 18h, com premiação às 18h. Voltada principalmente a estudantes e jovens interessados em empreendedorismo, tecnologia e criatividade, a atividade não exige experiência prévia.

Organizados em equipes, os participantes desenvolverão soluções para desafios apresentados, com orientação e mentoria. Ao final, as propostas serão apresentadas em formato de pitch — uma apresentação breve — para uma banca avaliadora.

A proposta é proporcionar uma experiência de colaboração, criatividade e aprendizado prático, incentivando os participantes a transformar ideias em soluções.

Oficina, case empresarial e palestra marcam a segunda noite

A programação da segunda noite começa às 18h45, com a oficina “Vídeo para Redes Sociais”, conduzida pela artista visual, fotógrafa e videomaker Anita Rizzatti.

Às 19h40, Evandro Salles e Sandro Salles, CEO e CTO da Contact Pró, apresentarão o case “Da escassez ao estado da arte”, compartilhando experiências da trajetória da empresa.

O encerramento será às 20h35, com a palestra “Inovação Humanizada”, de Marcus Rossi, criador do Gramado Summit.

Pré-inscrições abertas e participação gratuita

A participação no Alegrete Summit 2026 é gratuita. As pré-inscrições estão abertas, e os participantes devem guardar o código gerado no cadastro para apresentar na recepção. A pré-inscrição também é importante para a certificação.

A programação completa e o acesso às inscrições estão disponíveis nos canais oficiais do Ecossistema de Inovação de Alegrete.

SERVIÇO

Evento: Alegrete Summit 2026

Datas: 29 e 30 de outubro de 2026 — quinta e sexta-feira

Local: Auditório da Superintendência do Sicredi Essência

Endereço: Avenida Assis Brasil, 1395, Cidade Alta, Alegrete/RS

Abertura oficial: 29 de outubro, às 18h

Entrada: gratuita

Programação completa: alegretecidadeinovadora.com.br

Pré-inscrição: acesse o formulário gratuito

Instagram: @alegretecidadeinovadora