Mistério e expectativa marcam lançamento do enredo da Unidos dos Canudos para o Carnaval 2027

Escola de samba prepara apresentação com referências à ancestralidade e à espiritualidade; Carnaval Fora de Época de Alegrete está previsto para fevereiro.

A Unidos dos Canudos prepara uma noite de expectativa para apresentar o enredo que conduzirá seu desfile no Carnaval 2027. O lançamento oficial está marcado para 31 de outubro, às 22h, no Clube Caixeiral, em uma programação que reunirá integrantes da escola, simpatizantes e admiradores do samba.

O tema ainda é mantido em segredo pela agremiação, que antecipa apenas uma pista sobre a proposta: a conexão com a ancestralidade e a espiritualidade. A revelação completa será feita durante o evento, que marca mais uma etapa da preparação da escola para o próximo Carnaval.

A programação contará com apresentações dos segmentos da Unidos dos Canudos e o aguardado show do enredo. A música da noite ficará sob o comando do grupo Samba Chic. Para a ocasião, a escola sugere que o público vista branco.

Carnaval de Alegrete está previsto para fevereiro

A expectativa em torno do lançamento ocorre enquanto a comunidade carnavalesca de Alegrete se mobiliza para a edição de 2027. Conforme informações, o Carnaval Fora de Época do município está previsto para os dias 19 e 20 de fevereiro.

A organização do evento envolve a Associação das Entidades Recreativas, Culturais e Carnavalescas de Alegrete (Assercal) e a Prefeitura, que trabalham nos procedimentos necessários para viabilizar a estrutura dos desfiles. Em setembro, as etapas de preparação das contratações ainda estavam em andamento.

Com a proximidade do evento, as escolas intensificam a preparação de seus projetos, enquanto a apresentação dos enredos ajuda a mobilizar as comunidades e a criar expectativa para os desfiles.

Evento: Lançamento do enredo da Unidos dos Canudos para o Carnaval 2027

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 22h

Local: Clube Caixeiral

Atração musical: Samba Chic

Sugestão de vestimenta: Branco