Cemitério recebe limpeza e atenção especial para o Dia de Finados

Se aproxima o feriado do Dia de Finados em que centenas de pessoas vão ao cemitério municipal prestar homenagens aos seus entes já falecidos aqui em Alegrete.

A cada ano, a administração do Cemitério realiza cuidados especiais para a data que registra o maior número de visitação ao local: limpeza de canteiros, retirada de flores velhas dos túmulos e ossuários. Os familiares também costumam ir antes do Feriado fazer a limpeza do túmulo de familiares.

Maysa Moreira Vaz, que administra o local, informa que há dias a equipe vem realizando este trabalho mais pesado, aproveitando o tempo seco, pois buscam sempre deixar o cemitério em boas condições por saber o que ele representa a cada família de Alegrete.

O horário de visitação do Cemitério Municipal de Alegrete é das 7h 30min às 17h 30min. E de domingo a segunda (agora) os que trabalham no local estarão à disposição da comunidade. O escritório estará aberto para qualquer informação, alerta a administradora Maysa Moreira.