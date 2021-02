Alegrete tem 4.440 casos confirmados da Covid-19

Compartilhe















Nesta terça-feira (16) foram registrados 16 casos positivos, 07 mulheres e 09 homens, com idades entre 18 e 78 anos. Também foram registrados 18 recuperados. Há 05 pacientes na UTI Covid e 04 no Hospital de Campanha. O resultado do exame do paciente que foi a óbito ontem (15), apontou negativo para Covid-19.

Atualmente são 4.440 casos confirmados, com 3.882 recuperados, 502 ativos (493 estão ativos em isolamento domiciliar e 09 hospitalizados positivos de Alegrete) e 57 óbitos.

Foram realizados 18.191 testes, sendo 13.726 negativos, 4.440 positivos e 25 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 561 pessoas.