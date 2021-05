Alegrete tem três mortes em decorrência da Covid-19 neste sábado

Compartilhe















Neste sábado(22), os óbitos em decorrência da Covid-19, voltaram a ter um aumento significativo. Foram três mortes relacionadas ao vírus, somente nesta manhã. Todas são mulheres com idades de 91, 59 e 46 anos. A idosa, Nercy Antunes Rodrigues(91), a comerciária Lucimara de Almeida Leal de 46 anos e a Missionária Ana Izabel Brasil dos Santos aos 59 anos.

Das três vítimas do coronavírus, a reportagem conseguiu contato com a sobrina de Ana Brasil. Muito emocionada, ela disse que a tia era uma pessoa que dedicou a vida à família e a Deus. Antes de se aposentar, trabalhou em várias escolas do Município no setor da merenda, fazendo tudo sempre com muito amor e dedicação.

Letícia Oliveira pontua que Ana atuava no Ministério Palavra da Salvação no bairro Boa Vista. Ela deixa esposo e 5 filhos biológicos, pois há muitos que eram considerados filhos do coração.

“Ela era uma pessoa maravilhosa. De uma forma mais simplificada para defini-la posso dizer que qualquer pessoa que chegasse e dissesse que não tinha o que vestir, ela imediatamente tirava do corpo para dar, se não tivesse onde dormir, ela convidava para entrar e, sua casa era o abrigo. Assim como, se não tivesse o que comer, ela rapidamente providenciava um “rancho” e o mais importante, levou muitas vidas para o caminho do senhor. Tinha um abraço apertado que curava até nossas piores dores de tão aconchegante”- descreve a sobrinha.

Conforme o último Boletim Epidemiológico, na noite de ontem(21), atualmente são 10.072 casos confirmados, com 9.485 recuperados, 364 ativos (348 estão ativos em isolamento domiciliar).

Foram realizados 31.366 testes, sendo 21.174 negativos, 10.072 positivos e 120 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 936 pessoas. Com os óbitos de hoje, o Município chega a 226 vidas ceifadas pela Covid-19 desde o início da pandemia há mais de 1 ano.

Nas redes sociais, mensagens que lamentam a perda das três mulheres para a doença e demonstram o carinho e solidariedade com família.

As últimas homenagens a Nercy Antunes Rodrigues, estão acontecendo a cargo da Funerária Angelus. O sepultamento será às 14h15, deste sábado(22), no Cemitério Municipal de Alegrete.

Já as últimas homenagens a Lucimara de Almeida Leal de 46 anos e a Missionária Ana Izabel Brasil dos Santos aos 59 anos, estão a cargo da Funerária Paraíso.

O cortejo de Lucimara sairá de frente à Santa Casa as 16h de hoje(22), até o Cemitério da Família no Durasnal.

E o cortejo da Missionária Ana Izabel Brasil sairá amanhã(23), de frente à Santa Casa, as 9h até o Cemitério Municipal de Alegrete. Todas sem velório.