Morte de enfermeira que atuava na linha de frente Covid na Santa Casa de Alegrete gera comoção

A profissional da área da saúde atuava na linha de frente contra a Covid-19, na Santa Casa de Alegrete. Familiares, amigos e colegas de profissão estão consternados com a perda prematura da enfermeira. Camila Nunes Silveira Beque estava com de 25 anos e era natural de Santiago.

A jovem sofreu um grave acidente de trânsito no final da tarde de terça-feira, 20, na RSC 377, em São Francisco de Assis. O carro que ela conduzia colidiu na lateral de um caminhão que transportava lenha. A informação, conforme site Expresso Ilustrado, é que Camila estava se deslocando de Alegrete para Santiago.

Camila formou-se pela URI Campus em janeiro de 2020 e estava trabalhando em Alegrete. Antes, porém, atuou no CTI do Grupo Hospitalar Santiago. Ela deixa a mãe Edith Nunes (agente comunitária de Saúde), o pai Luis Beque (militar do Exército) e o irmão Gustavo.

Nas redes sociais são inúmeras mensagens que a descrevem como uma pessoa alegre que estava sempre auxiliando os amigos e tinha muita determinação. No Blog Rafael Nemitz a descrição é: Santiago chora a partida de Camila Beque.