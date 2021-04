Alegrete terá duas usinas de energia fotovoltaica, promovendo economia na conta de luz de empresas da Região

Compartilhe















Em breve, Alegrete vai ter duas usinas com energia fotovoltaica. Uma na saída para Manoel Viana e a outra à margem da estrada que dá acesso ao Frigorífico Marfrig. Um investimento de cerca de 20 milhões de reais entre as duas empresas, com base em São Paulo e Rio de Janeiro.

A montagem dessas duas usinas teve a intermediação da empresa alegretense Geotrópico, do Biólogo Rafael Moura. Quem passa próximo de onde elas estão sendo montadas chama atenção pelas enormes caixas com as placas.

Moura explica que a Solar Grid é a responsável pela construção da que está localizada na saída para Manoel Viana e a GD Solar é a que vai construir a usina na estrada que dá acesso à indústria do Marfrig, no Capivari.

As tratativas para a primeira usina de energia fotovoltaica, de Alegrete, da Solar Grid iniciou, de acordo com Rafael Moura, no primeiro semestre de 2020 junto à Prefeitura. Em novembro do ano passado, a empresa protocolou pedido de licenciamento ambiental sendo expedido em dezembro do ano anterior, o que autorizou o início das obras. O projeto prevê uma usina solar de 2.5MW que vai gerar energia para empresas privadas, o que de acordo com o Biólogo vai promover economia significativa ao comprar diretamente da Usina, observou Rafael.

A GD Solar, na estrada que vai para o Marfrig, também tem cinco hectares e com produção de 2.5 MW. Esta, em especifico, vai gerar energia às lojas do Magazine Luiza que são conectadas à rede da RGE.

-A nossa região da fronteira vai ser bastante valorizada para geração de energia solar renovável, visto que temos bastante tempo de sol, fator que pode transformar em energia, informou o empresário da Geotrópico.

As empresas privadas como as de rede e de telefonia são as que fazem propostas a estas empresas, porque tem grande gasto de energia. Elas investem e compram essa energia. Importante informar que as usinas fotovoltaicas injetam energia na rede de distribuição da RGE, por exemplo, e as empresas ficam com créditos e conseguem descontos em suas contas de luz.

O que é Energia Solar fotovoltaica?

A Energia solar fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir do calor e da luz solar. Quanto maior a radiação solar nas placas solares, maior será a quantidade de energia elétrica produzida. A energia solar é considerada uma fonte de energia alternativa, renovável, limpa e sustentável.

Vera Soares Pedroso