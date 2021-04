Manutenção vai deixar 25 bairros sem água em Alegrete

Compartilhe















A Corsan informa que vai ocorrer a falta de água, nesta terça-feira(6), em 25 bairros de Alegrete. De acordo com o gerente local, Cristiano Machado, o motivo é a substituição do grupo motor bomba, do segundo recalque, na Estação de Tratamento de Água, na Cidade Alta. O trabalho será somente na parte da tarde e está previsto para iniciar às 14h e ser concluído às 18h.

É possível que a água não volte de imediato às torneiras. A água que chega à rede geralmente vai sendo consumida primeiro nas áreas mais próximas à estação, com risco de demorar mais para chegar até os locais altos e às pontas da rede distribuidora. Após o reabastecimento, a água poderá retornar com alguma turbidez devido a micropartículas que, segundo a Corsan, são inertes e não prejudicam à saúde. Pela pressão da rede, elas podem se soltar das paredes internas da canalização. Neste caso, as pessoas devem entrar em contato com a Companhia.

Bairros afetados: Centro São João Cidade Alta Medianeira Vila Militar Inês Lara Assumpção Atlântida Planalto Coxilha Kennedy Fênix Pedreiras Vila Grande Prado Progresso Sepé Tiaraju Vera Cruz Joaquim Fonseca Milano Macedo Santo Antônio Vila Isabel Restinga Boa Vista