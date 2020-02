Alegretense é assassinado em Canoas

Um jovem alegretense foi morto na saída de uma festa. Ele e mais dois homens foram baleados. Um adolescente foi atingido na cabeça e morreu no local. Já, Denner Maicá de 20 anos levou um tiro no peito, foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu e morreu no hospital de Canoas.

Houve tiros, gritos e muita correria durante a madrugada no bairro São Luis, em Canoas, segundo testemunhas. De acordo com o titular da Homicídios de Canoas, delegado Thiago Carrijo, as vítimas fatais – entre as quais um adolescente – teriam se envolvido em uma desavença com os criminosos durante a madrugada de domingo. Um carro acessou a rua F, entre as ruas João Goularte e Juscelino Kubitschek, e localizou o trio. Um homem teria iniciado os disparos contra o grupo. No local foram encontrados pelo menos 13 cartuchos deflagrados de 9mm.

Uma terceira vítima foi atingida por disparos no braço e acabou encaminhada ao hospital. A violência da ação pode ser contabilizada pelo número de disparos efetuados pelos criminosos. Conforme amigos do alegretense, há mais de dez anos ele residia em Esteio. Denner deixa um filho pequeno. Nas redes sociais são inúmeras mensagens de conforto aos familiares. Com informações Correio do Povo