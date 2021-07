Alegretense é atração no programa de debates esportivos mais ouvido do Brasil

Debates Esportivos é a tônica do programa da Rádio Gaúcha que vai ao ar de segunda à sexta, às 13h05min. Sala de Redação é um espaço comandado por jornalistas esportivos da RBS, que debatem principalmente sobre futebol e eventualmente sobre política e outros assuntos. É apresentado por Pedro Ernesto Denardin.

Foi nesse cenário que o alegretense ganhou espaço. No programa ao dia seguinte da derrota do Grêmio para o LDU, lá estava a voz do alegretense que é deficiente visual e possui qualidades como cavaquinista e maratonista.

Alexandre Rosa conta que conserva uma amizade de longa data com um dos comunicadores, o conterrâneo Luciano Potter. “Estudamos juntos na época de adolescentes na escola Emílio Zuñeda. Não éramos colegas de sala, mas convivíamos muito nas aulas de educação física e nos torneios de futebol nas inter-séries”, explica.

Alegretense foi atração do Sala de Redação

Foi através do Potter, que sempre conseguiu fazer a divulgação dos seus projetos. No Pretinho Básico e no Bolas nas Costas da Rádio Atlântida e agora no Sala de Redação da Rádio Gaúcha.

Na última semana, Rosa foi surpreendido, ao ouvir seu nome e trabalho mais uma vez expostos ao público no programa de debates esportivos mais ouvido no rádio do Brasil: “Sala de Redação.

O alegretense revela que tudo começou quando ouvia o jogo do Grêmio pelo rádio. “Estava bem tranquilo em casa”.

Apesar de ser colorado, ele acompanha o Grêmio por gostar muito de futebol, geralmente escuta muitos jogos durante a semana, seja de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil ou outras competições.

“Quando o Grêmio perdeu para LDU na Sul-Americana e foi eliminado, tive a ideia de pegar meu cavaquinho e fazer uma música, inicialmente, só para descontrair, para enviar a alguns amigos gremistas” explica.

Ele foi enviando e na manhã seguinte, enviou ao amigo Potter. Sua intenção era que ele tocasse no Bola nas Costas da Rádio Atlântida, já que é um programa mais de zoação, deboches, flautas e brincadeiras entre gremistas e colorados. Porém, o comunicador ouviu a música só após o termino do programa e para surpresa do alegretense, ele tocou no Sala de Redação, programa que é mais conservador, apesar de ter brincadeiras, tem um limite e jamais havia tido algo igual.

Potter fez apresentação do conterrâneo

“Foi uma surpresa pra mim, fiquei muito alegre, jamais esperei que ele tocasse no Sala minha música” comemorou.

A repercussão foi imediata, o celular quase bugou de tantas mensagens. Alexandre foi elogiado pelos jornalistas que caíram no samba do cavaquinista. “Escuto o programa todos os dias há 15 anos, foi um momento de alegria que levarei comigo para sempre. Agradeci ao Potter pelo carinho e também adorei o elogio do Maurício Saraiva, que elogiou meu cavaco no áudio”, diverte-se Rosa.

Alexandre já fez músicas para o Grêmio, para o Inter, para a dupla debochando do mau momento dos dois e também recentemente fez uma música para a Rayssa Leal, a fadinha que ganhou Prata no Skate nas Olimpíadas.

“Seguimos em frente sempre, independente dos obstáculos e problemas do dia a dia”, resume o deficiente visual. Confira a participação de Alexandre Rosa no Sala de Redação: