Alegretense é Embaixatriz Turismo Estadual

Camilli Martins foi escolhida a embaixatriz do Turismo do RS, em concurso realizado em Santa Maria. O talento é nato e a beleza é singular. Assim, a alegretense Camilli se destaca por onde passa. Aos 11 anos, ela conquistou o título de Embaixatriz Turismo Estadual, na categoria infantil.

A mãe, Laura, não conteve a emoção quando a anunciaram como a vencedora. – “Foi muita alegria ela é meu orgulho se dedica ao máximo em tudo que se propõe a fazer. Neste evento não foi diferente teve muito foco no que estudou e ensaiou. No final, ganhou o sonhado título”, comentou.

Camilli falou que não acreditava que tinha vencido e quando se deu conta chorou de emoção. “Eu estudei me dediquei e assim farei sempre. Agora vou em busca do Embaixatriz do Turismo do Brasil em 2020.” – citou.

O evento foi em um único dia com oratória antes do desfile em traje de gala, nas categorias: Mini, Mirim, Infantil, Teem, Juvenil e Adulta.

Os pais, Miquéias Santos e Laura Saldanha, falaram da desenvoltura da filha que já conquistou, este ano, o título de Embaixatriz Turismo, na categoria Team, em Alegrete.

A próxima etapa será em São Paulo no embaixatriz do turismo do Brasil no novo ano.