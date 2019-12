Entrevista: professor Eliseo “Sou uma pessoa simples que busca formar pessoas e não atletas”

Aos 34 anos, o uruguaianense alegretense Eliseo Leal de Souza Neto, vive um momento de consagração dentro do futsal gaúcho. Vice-campeão da Liga Gaúcha, vice do Desafio das Ligas, atingiu um patamar de excelência na modalidade de futsal.

Formado em educação física em 2007, desde 6 de abril do ano de 2009, ensina crianças na escolinha que leva seu nome: Eliseo’s. Numa média de 130 alunos, do Sub-5 ao Sub-17, o professor graduado mostra determinação e potencial nas categorias de base. Acostumado a disputar os maiores torneios do RS, em 2019 cruzou o estado com uma parceria inédita entre AABB/Eliseo´s.

Às vésperas de disputar mais uma final. O professor Eliseo, atendeu a reportagem e, mesmo no dia da festa de confraternização da escolinha, concedeu uma entrevista.

Cidadão alegretense outorgado pelo vereador Roger Severo na gestão 2013/2016, Eliseo é um guerreiro, luta pela base e procura formar pessoas como ele deixa claro na entrevista.

Confira os principais trechos:

Portal – Ainda falta uma final. Qual o resumo deste 2019?

O resumo do ano de 2019 se define em uma palavra “DESAFIO”.

O trabalho de 2019 foi muito bem planejado e passou por várias etapas. Enfrentamos inúmeros desafios ao longo do ano. Alguns deles: em termos de competição, local para os jogos; dificuldades financeiras, viagens longas, falta de estrutura para os treinamentos, entre outras situações que ocorreram até o final da competição.

Tivemos também novas vivências, novas parcerias e novas aprendizagens. Obtivemos um bom rendimento e amadurecimento da equipe durante os jogos.

Após o término do primeiro turno da competição, reorganizamos o planejamento da equipe, fazendo com que tivéssemos este crescimento durante a competição.

Portal: Recolocaste Alegrete no cenário do futsal gaúcho. De que forma isso foi possível?

Esse projeto foi iniciado em 2012 com a AJS com o mesmo grupo de atletas. Ficamos ausentes das competições estaduais por três anos. Com o passar dos anos, esses meninos tiveram o interesse de representar a sua cidade, pois alguns atletas estavam jogando por outras cidades. Através disso, foi planejado um projeto para recolocar a cidade de Alegrete no cenário gaúcho em parceria com a AABB. Realizamos um estudo sobre as situações de jogos que poderiam acontecer como: zona de estresse, leitura tática dos adversários, estratégia de jogo e equilíbrio dos aspectos emocionais.

Portal: O ditado é fato. “A base vem forte”. Que trabalho é este do professor Eliseo que não para de render frutos?

O fruto do nosso trabalho vem com muito planejamento, organização e estudo. Trabalhamos com a perspectiva de atividades que busquem explorar o desenvolvimento cognitivo da criança, o entendimento de jogo e tomada de decisão. Isso faz com que a criança quando está em zona de estresse, consiga ter uma melhor aprendizagem do jogo.

O início desta formação começa no Sub 5 e vai até o Sub 17. Alguns destes meninos que fazem parte do grupo de competição, iniciaram comigo deste o Sub 7.

Portal: A Sub-17, encerra um ciclo vitorioso. Vários talentos individuais. Qual o plano para 2020?

Ainda temos a última competição do ano, a final dos jogos da Solidariedade, nossa competição Municipal.

Nosso projeto para 2020 ainda está sendo analisado e estudado, para que se possa criar a categoria Sub 20. Esse projeto tem o objetivo de dar a oportunidade para que esses meninos possam continuar competindo em âmbito estadual.

Portal: O assunto é velho mas não poderíamos deixar de fora. Quando Alegrete vai ter um ginásio adequado? Qual seria a solução imediata para 2020 se tu tivesse o poder?

Essa é uma pergunta muito complexa. Porque a nossa cidade ainda não tem um Ginásio Municipal. Agradecemos à Escola Estadual Oswaldo Aranha pela locação do Ginásio para a realização dos jogos.

A nossa solução seria buscar ampliar o Ginásio através de uma parceria com a Escola Oswaldo Aranha onde pudesse melhorar as condições básicas para sediar as competições estaduais.

Sonho com um projeto de Ginásio Municipal e com o apoio do poder público com o objetivo de proporcionar aos Alegretenses mais opções de Esporte, Lazer e Cultura.

Portal: Tu consolidou um trabalho que forma pessoas além de atletas. Teu estilo é elogiado por muitos. Quem é o professor Eliseo Leal?

Sou uma pessoa simples que busca formar pessoas e não atletas. Meu objetivo como professor é formar pessoas do bem, com ética, responsabilidade, respeito e disciplina. Que possam ter uma carreira profissional com sucesso, independente da escolha e assim contribuir com a sociedade.

Portal: Tens uma final no domingo. Solidariedade, chegou a hora de erguer o caneco?

Vamos buscar mais uma vez, nos sagrarmos campeões. Primeiro respeitamos a equipe adversária Nova Geração, de Uruguaiana, que fez uma boa campanha durante a competição.

Na verdade a gente não tem como controlar o resultado do jogo, o que podemos fazer é um bom jogo. Estamos há uma semana sem treinar, devido aos desgastes das duas últimas semanas de competições.

Fazer um bom jogo e ganhar o jogo são situações diferentes. Para ganhar o jogo, devemos ser eficientes nas oportunidades que criarmos, e para fazer um bom jogo devemos apenas estar em um bom dia.

Portal: Qual a mensagem que tu deixa para essa gurizada que sonha aprender e jogar futsal?

A mensagem que eu deixo para essa nova geração é que, devem acreditar nos seus sonhos e lutar para concretizá-los.

Para quem quer aprender futsal, estamos com vagas em aberto na Escola Eliseo’s Futsal para o ano de 2020, com as Categorias: Sub 5, Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (55) 999046221.

