Alegretense Eliana Bayer assume vaga de Capitão Martim na Assembleia Legislativa do RS

Primeira suplente do partido, ela ocupará a vaga do deputado estadual Capitão Martim, que aceitou o convite para comandar a Secretaria da Defesa Civil no futuro governo de Luciano Zucco (PL).

A mudança ocorre após a definição de Capitão Martim para integrar o Poder Executivo estadual. Com a ida do parlamentar para a secretaria, a cadeira na Assembleia Legislativa será ocupada pela primeira suplente da sigla, conforme a ordem de suplência.

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A alegretense Eliana Bayer (Republicanos), eleita deputada estadual em 2022, continuará na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a partir de 2027, desta vez como primeira suplente do partido. Ela ocupará a vaga de Capitão Martim, que aceitou o convite para assumir a Secretaria da Defesa Civil no futuro governo de Luciano Zucco (PL). Nas eleições estaduais de 2026, Eliana recebeu 29.135 votos, resultado que a colocou na primeira suplência da sigla.

Alegrete terá dois representantes na Assembleia Legislativa

A chegada de Eliana Bayer à Assembleia Legislativa representa um novo momento para a representação política de Alegrete no cenário estadual. Com a posse da suplente, o município passará a contar com dois deputados estaduais, ampliando sua presença no Legislativo gaúcho.

Além disso, Alegrete terá um representante no comando do Poder Executivo estadual, com a futura gestão de Luciano Zucco no governo do Rio Grande do Sul.

A nova composição poderá ampliar a participação do município nos debates e nas articulações políticas relacionadas às demandas da região, especialmente em áreas como infraestrutura, saúde, segurança pública e desenvolvimento econômico.