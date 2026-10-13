Feira do Livro de Alegrete inicia programação de cinco dias dedicada a Mario Quintana

A 45ª Feira do Livro de Alegrete começa nesta quarta-feira (14) com uma programação especial dedicada à vida e à obra de Mario Quintana. Com o tema “120 anos de poesia: o encanto eterno de Mario Quintana”, o evento segue até domingo (18), no Largo do Centro Cultural de Alegrete, reunindo escritores, artistas, estudantes, educadores e a comunidade em uma série de atividades gratuitas.

A programação de abertura contará com a palestra-show e sarau “O Menino que Conhecia o MC Quintana”, apresentada pelo artista Chiquinho DiVillas, às 9h e às 14h, no Palco Principal. A atividade combina música, contação de histórias e literatura, aproximando o público do universo poético de Quintana por meio de narrativas inspiradas em sua obra e de situações do cotidiano.

À noite, às 20h30, a atriz, diretora e produtora cultural Deborah Finocchiaro apresenta a performance “Palavra de Bolso”. A montagem reúne poesia, música, teatro e memória, explorando, com humor e sensibilidade, as reflexões de Mario Quintana sobre a sociedade, a vida, o tempo e a morte.

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A abertura oficial da feira está marcada para as 19h, também no Palco Principal, com homenagens. Ao longo do dia, o público poderá acompanhar apresentações escolares, atividades infantis e exposições, incluindo a mostra de projetos educacionais e a exposição da revista Nosso Amiguinho, com a participação de personagens.

Segundo dia terá bate-papo com jornalista que conviveu com Quintana

Na quinta-feira (15), a programação destaca as memórias e histórias da vida do poeta. Às 17h, o Espaço Expositivo Mario Quintana recebe a jornalista e fotógrafa Liane Neves para o bate-papo “Retratos e memórias de Mario Quintana”, com mediação de Aliriane Almeida, coordenadora da Biblioteca Municipal Mário Quintana.

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Liane acompanhou momentos da vida de Quintana e registrou, por meio da fotografia, parte de sua rotina e de seus tradicionais passeios pelo centro de Porto Alegre. Durante o encontro, ela compartilhará lembranças, experiências e histórias da amizade construída com o escritor, revelando aspectos de sua personalidade e de seu cotidiano.

A quinta-feira também terá espetáculos teatrais, oficinas, atividades pedagógicas e apresentações musicais. Entre os destaques estão o espetáculo “Eu Passarinho”, da Cia Clandestinos, às 8h30; “Entre Contos e Cantigas: Uma Aventura no Folclore”, às 15h; e “Quintanares: O Menino Pássaro”, do COARTE, às 16h. Às 19h30, a Banda do Exército Brasileiro realiza um concerto musical com homenagem pelo Dia dos Professores.

A programação do Espaço Expositivo inclui ainda uma conversa sobre astronomia, às 9h30, com o professor Bruno Nupesc, do IFFar, uma atividade de dobraduras e origamis, às 10h30, e uma oficina de escrita criativa com Ana Lúcia Vargas, às 14h30. Às 18h, Paulo Amaral e Kleber Lorenzoni apresentam o recital poético “Cidadezinha Quintana”.

Literatura e cultura para toda a comunidade

Realizada pelo Sesc Alegrete em parceria com a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a Feira do Livro chega à sua 45ª edição com uma programação voltada à valorização da literatura e à aproximação entre diferentes públicos e manifestações culturais.

A homenagem aos 120 anos de nascimento de Mario Quintana orienta as atividades dos cinco dias de evento, que também incluem apresentações de escolas, exposições, oficinas e atrações para o público infantil.

Serviço

45ª Feira do Livro de Alegrete — Sesc Alegrete

Data: de 14 a 18 de outubro de 2026

Horário: das 9h às 21h

Local: Largo do Centro Cultural de Alegrete — Praça Osvaldo Aranha, 100

Entrada: gratuita

Informações: Instagram @feiradolivroalegrete

Telefone: (55) 3422-2129

WhatsApp: (55) 99162-7383

Programação:

14/10 (quarta-feira)

Palco principal:

9h: Palestra-show e sarau “O menino que conhecia o MC Quintana” – Chiquinho Divilas

10h: Nosso Amiguinho

10h45 às 11h45: Apresentações escolares

14h: Palestra-show e sarau “O menino que conhecia o MC Quintana” – Chiquinho Divilas

15h: Nosso Amiguinho

15h45 às 17h: Apresentações escolares

19h: Abertura Oficial da 45ª Feira do Livro de Alegrete e homenagens

20h30: Performance “Palavra de Bolso” – Deborah Finocchiaro

Espaço Expositivo Mário Quintana:

9h30 às 11h30: Agronomia em Mostra: hidroponia, nutrição e manejo de plantas – Profa. Narielen Morais e acadêmicos do Curso de Agronomia do IFFar

14h: Baú Central – Turma de aprendizagem Senac

15h30 às 17h: Café com Mário – professores e alunos da EEEM Dr. Romario Araújo de Oliveira (CIEP)

18h: Abertura Oficial do Espaço Expositivo Mario Quintana – convidados

09h às 12h- Exposição do projeto “Pequeno Príncipe”, da EMEB Alcy de Vargas Cheuiche

09h às 17h- Exposição da revista Nosso Amiguinho, com a participação dos personagens.

Área Infantil:

9h às 21h:Cia Clandestinos e Pequenos Arteiros

15/10 (quinta-feira)

Palco principal:

8h30: Espetáculo teatral “Eu Passarinho” – Cia Clandestinos

10h às 11h35:Apresentações escolares

15h: Espetáculo Teatral “Entre contos e cantigas: Uma aventura no folclore” – Cia Clandestinos

16h: Espetáculo “Quintanares: O Menino Pássaro” – COARTE

19h30: Concerto Musical com a Banda do Exército Brasileiro e homenagem pelo Dia dos Professores

Espaço Expositivo Mário Quintana:

9h às 12h – Projeto Compartilhando afetos da EMEB Luiza de Freitas Valle – Profa Ângela Milani – 6º e 7º ano

09h às 17h – Lançamento de Livro e Exposição Escolar da EMEB Saint Pastous Projeto “Nem Tão Doce”

9h30: “Astronomia: uma conversa sobre a vida, o Universo e tudo mais” – Prof. Bruno Nupesc – IFFar

10h30: “Produzindo Dobraduras e Origamis com o Laboratório de Ensino de Matemática itinerante” – Prof. Gabriel Soares e acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática do IFFar

14h30: Oficina de Escrita Criativa – Ana Lúcia Vargas

15h30 às 17h: Café com Mário – Confeccionando cata-ventos – atividade lúdica e pedagógica com professores e alunos da EEEM Dr. Romario Araújo de Oliveira (CIEP)

17h: Bate-papo “Retratos e memórias de Mario Quintana” – Liane Neves, com mediação de Aliriane Almeida

18h: Recital poético “Cidadezinha Quintana” – Paulo Amaral e Kleber Lorenzoni

Área Infantil:

9h às 21h: Cia Clandestinos e Pequenos Arteiros