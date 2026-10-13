Famílias deixam abrigos e iniciam retorno para casa em Alegrete

Com a redução do nível do Rio Ibirapuitã, algumas famílias começaram a retornar para suas casas em Alegrete nesta terça-feira (13). O processo envolve moradores que estavam acolhidos em abrigos do município, entre eles a Escola Eurípedes Brasil Milano.

A Prefeitura, por meio da Defesa Civil e demais Secretarias, acompanha o retorno e oferece suporte às famílias, incluindo apoio de infraestrutura para auxiliar na retomada. A assistência busca atender às necessidades dos moradores neste momento de reorganização após mais de uma semana fora de suas residências.

Durante o último fim de semana, parte dos moradores que havia deixado suas casas já tinha retornado. Estavam nesse grupo pessoas que buscaram acolhimento em residências de familiares ou que optaram por organizar o retorno por conta própria.

Agora, com a redução do nível do rio, o processo avança também entre as famílias que permaneceram nos abrigos públicos.

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Famílias foram acolhidas em diferentes locais

Durante o período de elevação do Ibirapuitã, o município utilizou espaços públicos para acolher moradores que precisaram deixar suas residências. Entre os locais estavam o ginásio da Escola Honório Lemes, o ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano e a Igreja Quadrangular.

A saída das famílias dos abrigos ocorre de forma gradual, com acompanhamento e suporte da Prefeitura, incluindo apoio de infraestrutura para auxiliar os moradores no retorno.

Rio chegou a níveis elevados durante a cheia

A cheia do Rio Ibirapuitã levou moradores de áreas atingidas a deixar suas casas por mais de uma semana. O nível do rio apresentou redução nos últimos dias e, na manhã desta terça-feira (13), estava 6 metros acima do nível normal, altura que, conforme a avaliação informada, já não representa risco neste momento.

O retorno das famílias marca uma nova etapa após os dias de mobilização e acolhimento. A atualização do número de moradores que já voltaram para casa e daqueles que ainda permanecem nos abrigos depende de um novo balanço oficial.