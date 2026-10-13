Entre motos, lágrimas e abraços, multidão se despede de Tatiana e Marcos Ximendes

Grande cortejo de motociclistas acompanhou o último adeus ao casal, cuja história foi marcada pelo amor à família, pela cumplicidade e pela paixão pelas viagens sobre duas rodas. A comoção reuniu familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho em uma despedida atravessada pela dor e pelo sentimento de irmandade.

O ronco dos motores, que tantas vezes acompanhou Tatiana e Marcos Ximendes pelas estradas em viagens com amigos, ganhou outro significado na despedida do casal. Em vez da expectativa por um novo destino, da alegria dos encontros e da liberdade de percorrer quilômetros juntos, as motocicletas passaram a fazer parte de um cortejo marcado por lágrimas, abraços apertados e pela dor de uma comunidade que perdeu dois companheiros de estrada de forma trágica e repentina.

Um grande grupo de motociclistas acompanhou o último adeus a Tatiana e Marcos, transformando a despedida em uma demonstração de carinho e irmandade. A presença dos amigos sobre duas rodas conferiu à cerimônia um significado especial, pois não se tratava apenas de acompanhar um cortejo fúnebre, mas de prestar homenagem a duas pessoas que fizeram da amizade, das viagens e da convivência uma parte essencial de suas vidas.

Entre os presentes, havia quem compartilhasse com o casal inúmeras viagens, quem tivesse participado dos últimos momentos de confraternização e quem conhecesse de perto a cumplicidade que unia os dois. O sentimento era comum: a dificuldade de acreditar que pessoas tão presentes, alegres e cheias de planos pudessem ter partido de maneira tão abrupta, deixando para trás uma família destroçada pela saudade e tantos amigos sem saber como lidar com a ausência.

A cada abraço, nas lágrimas que não precisavam de explicação e na presença dos companheiros de estrada, manifestava-se uma dor que ultrapassava os vínculos individuais. Era o luto de uma família, mas também o de um grupo que se reconhece como uma irmandade, construída ao longo dos anos em viagens, paradas, conversas, encontros e experiências compartilhadas sobre duas rodas.

A estrada que tantas vezes os uniu agora reúne os amigos na despedida

A última viagem de Tatiana e Marcos havia começado como tantas outras, em meio à companhia de amigos e à paixão por conhecer lugares e aproveitar a vida. O casal retornava para casa depois de um fim de semana em Ametista do Sul, onde esteve com um grupo de motociclistas, quando a tragédia aconteceu na BR-472, em Santa Rosa, na tarde de segunda-feira 12.

Conforme os relatos, uma van invadiu a pista contrária e atingiu a motocicleta em que estavam. Os dois morreram no local, interrompendo uma viagem que deveria terminar com o retorno à rotina, às atividades profissionais e, sobretudo, ao convívio com os filhos e as pessoas que amavam.

Luís Henrique Vargas, que também estava no grupo, recordou que seguia mais à frente e que Tatiana e Marcos ocupavam a última posição entre os integrantes naquele deslocamento. A notícia do acidente provocou um choque difícil de assimilar, especialmente para quem havia compartilhado com eles momentos de descontração pouco antes.

“Eles eram pessoas sensacionais”, afirmou Luís Henrique, ao lembrar que o casal estava sempre viajando e aproveitando a companhia dos amigos. A lembrança, entretanto, vai além da paixão pelas motocicletas. Segundo ele, Marcos falava muito dos filhos, demonstrando o quanto a família ocupava um lugar central em sua vida.

“Eram apaixonados pela família”, acrescentou.

A lembrança de Luís ajuda a compreender a dimensão da perda para além da tragédia na estrada. Tatiana e Marcos não eram apenas parceiros de viagens ou integrantes de um grupo de motociclistas. Eram pais, amigos e pessoas que construíram uma história de convivência e afeto, deixando marcas profundas em quem teve a oportunidade de compartilhar a vida com eles.

“Eram muito ligados, algo de alma gêmea”

Para Wladmir Araújo, conhecido como Didi, a despedida também tinha o peso de uma perda muito próxima. Além de amigo, ele era vizinho do casal e conhecia a relação de cumplicidade que os dois mantinham no cotidiano.

Ao se deparar com a cena de Tatiana e Marcos lado a lado no velório, o sentimento de consternação tornou ainda mais difícil encontrar palavras para descrever o que estava acontecendo. A imagem dos dois juntos, justamente em uma despedida que ninguém esperava, sintetizava de maneira dolorosa uma característica que os amigos sempre destacaram: a vida compartilhada em todos os momentos.

“Eles sempre faziam tudo juntos, eram muito ligados, algo de alma gêmea”, descreveu Didi, ao tentar expressar a dimensão do vínculo entre os dois.

A frase traduz o sentimento de quem acompanhou de perto a relação do casal e agora precisa enfrentar uma ausência que parece impossível de compreender. A mesma parceria que fazia de Tatiana e Marcos presenças constantes um na vida do outro tornou a despedida ainda mais comovente para familiares e amigos.

Aline Menezes também falou sobre a incredulidade diante da notícia. Para ela, é difícil assimilar uma tragédia dessa dimensão quando as lembranças mais fortes são de pessoas alegres, participativas, que estavam sempre presentes nos grupos e tinham facilidade para criar laços.

Aline descreveu os dois como pessoas maravilhosas, cuja maneira de viver e de se relacionar deixou lembranças afetivas entre aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com eles.

As manifestações se somaram a tantas outras homenagens que passaram a circular entre amigos e companheiros de estrada, todas marcadas pela tentativa de compreender uma perda que chegou sem aviso e interrompeu uma história que ainda tinha muitos capítulos pela frente.

Uma irmandade construída quilômetro após quilômetro

Para quem vive a paixão pelas motocicletas, a estrada representa muito mais do que o deslocamento entre dois lugares. É um espaço de convivência, liberdade e descoberta, mas também de construção de amizades que se fortalecem ao longo de viagens, desafios, paradas e experiências compartilhadas.

Foi nesse ambiente que Tatiana e Marcos cultivaram parte importante de suas relações. As viagens reuniam amigos em torno de uma paixão comum, mas a convivência fazia com que os vínculos ultrapassassem o interesse pelas motos, formando uma rede de companheirismo que se estendia para a vida cotidiana.

A presença expressiva de motociclistas no cortejo deu visibilidade a essa ligação. Cada companheiro que se juntou à despedida representava também uma história compartilhada, uma lembrança de viagem ou um momento que agora ganhava um significado diferente.

O sentimento de irmandade ficou evidente na mobilização dos amigos para acompanhar o casal até a última despedida. Em um momento em que faltavam palavras, estar presente era uma maneira de demonstrar que Tatiana e Marcos não estavam sendo lembrados apenas pela tragédia que interrompeu suas vidas, mas por tudo o que representaram para as pessoas ao seu redor.

O motociclista Leandro Silva expressou esse sentimento ao refletir sobre a relação entre a estrada e as amizades que ela proporciona. Em sua homenagem, lembrou que a vida sobre duas rodas ensina sobre liberdade, horizontes e fraternidade, mas que, diante de uma perda como essa, nem mesmo quem conhece os riscos da estrada está preparado para a dor de ver companheiros tão queridos partirem.

Ele recordou o vazio deixado pelas conversas, pelas risadas e pelos encontros que faziam parte da rotina do grupo, destacando que Tatiana e Marcos não eram apenas parceiros de viagem, mas integrantes de uma família construída pela escolha e pelo afeto.

A homenagem também expressou a vontade de preservar a memória do casal por meio das lembranças felizes, das experiências vividas e da paixão que os unia. Para os companheiros, os lugares de Tatiana e Marcos estarão sempre guardados nas recordações de quem percorreu estradas ao lado deles.

O adeus a dois pais apaixonados pelos filhos

A comoção da despedida ganha uma dimensão ainda mais dolorosa quando se considera a família que Tatiana e Marcos deixam. O casal tinha dois filhos, de 18 e 22 anos, que agora enfrentam a perda dos pais em circunstâncias inesperadas.

Em uma homenagem comovente, um dos filhos escreveu que os dois serão para sempre seus heróis, seus guias e os melhores pais do mundo. Nas palavras, recordou a relação de amizade e cumplicidade que mantinha com eles, agradecendo pelos ensinamentos, pelo amor e pelos exemplos de parceria e coragem.

A mensagem também revela o quanto Tatiana e Marcos valorizavam a vida compartilhada, a alegria dos encontros e as amizades que cultivaram. Ao falar sobre as viagens de motocicleta, o filho escolheu preservar a imagem dos pais sorrindo, livres e cercados por pessoas queridas, fazendo aquilo de que gostavam.

A manifestação emocionou amigos que reconheciam no casal justamente essa combinação de amor pela família e disposição para aproveitar a vida. O relato também trouxe para o centro da despedida a dor dos filhos, que perderam não apenas os pais, mas duas referências fundamentais de afeto e orientação.

Marcos trabalhava na CPFL, enquanto Tatiana atuava como secretária na Franciscano Mecânica. Tiago, proprietário da empresa, também prestou homenagem ao casal, lembrando a amizade construída com os dois, inclusive em viagens de motocicleta, e destacando a competência profissional de Tatiana, a quem definiu como uma excelente profissional.

Quando o ronco dos motores dá lugar ao silêncio

Na despedida, as motocicletas que tantas vezes acompanharam momentos de alegria passaram a simbolizar a saudade de uma comunidade que perdeu dois de seus integrantes. O grande cortejo foi mais do que uma demonstração de presença: representou o reconhecimento de uma história construída com amizade, cumplicidade e paixão pela estrada.

O casal partiu em uma viagem que fazia parte de sua maneira de viver, mas a tragédia interrompeu o retorno para casa e deixou familiares, amigos e colegas diante de uma ausência difícil de aceitar. Para quem esteve com eles nos últimos dias, permanece a lembrança dos encontros e da convivência; para os companheiros de estrada, fica também a memória dos quilômetros percorridos em grupo e dos laços que se formaram ao longo do caminho.

A dor não se limita ao momento da despedida. Ela estará nas próximas viagens, nos encontros em que duas presenças serão lembradas, nas histórias que alguém começará a contar e na percepção de que Tatiana e Marcos já não estarão fisicamente entre os amigos. Ainda assim, o vínculo construído permanece nas lembranças e no sentimento de irmandade que reuniu tantas pessoas para acompanhá-los pela última vez.

Na estrada, eles costumavam seguir acompanhados. Na despedida, também não estiveram sozinhos. Um grande grupo de motociclistas, familiares e amigos transformou o último percurso em uma homenagem à vida que compartilharam e às relações que construíram.

Os motores podem voltar a roncar, as viagens continuarão e os amigos voltarão a se reunir. Mas haverá uma saudade que seguirá com eles, porque algumas pessoas deixam marcas que nem a distância nem o tempo conseguem apagar. Para Tatiana e Marcos, a estrada termina aqui; no coração dos filhos, dos amigos e dos irmãos de motocicleta, a história dos dois continuará sendo lembrada a cada quilômetro.