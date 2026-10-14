Alegretense Lelé conquista o Broche de Ouro no Rodeio Universitário de São Gabriel

O ginete alegretense Alex Silva, conhecido como Lelé, conquistou o primeiro lugar na modalidade Broche de Ouro durante a 5ª edição do Rodeio Universitário de São Gabriel, realizado nos dias 10 e 11 de outubro, no município conhecido como Terra dos Marechais. O competidor também garantiu o quinto lugar na disputa, demonstrando seu desempenho nas montarias.

Na primeira colocação, Lelé montou o cavalo Comentário, da Tropilha Rama Negra, de Formigueiro. Já o quinto lugar foi conquistado com o cavalo João Grande, da Tropilha La Retranca, de propriedade de Enrique Marçola.

Título aguardado há três anos

A conquista com o cavalo Comentário foi comemorada pelo proprietário da Tropilha Rama Negra, Renato Burmann, que destacou a persistência e a parceria construída ao longo dos anos com o animal.

Segundo Burmann, a equipe buscava o título havia três anos, insistindo na participação com o mesmo cavalo, que o acompanha há mais de uma década.

“Há muito tempo buscávamos esse título. Foram três anos insistindo no mesmo cavalo, que há mais de dez anos anda comigo e só me trouxe alegrias. Desta vez, com a experiência do meu amigo Alex Silva, o Lelé, em uma bela e difícil topada com o velho Comentário de guerra, nos consagramos campeões”, destacou. Burmann também agradeceu a Deus pela conquista e à organização do evento pelo apoio oferecido aos participantes.

Alegretense comemora os resultados

Além do título com o cavalo Comentário, Alex Silva conquistou o quinto lugar montando João Grande, da Tropilha La Retranca. O ginete comemorou os resultados obtidos no rodeio e ressaltou a importância de seguir trabalhando para alcançar novas conquistas nas competições. “Muito contente com os bons resultados. Seguimos trabalhando firme”, destacou Lelé.