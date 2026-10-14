Inscrições abertas para curso gratuito sobre masculinidades e prevenção das violências no RS

O Governo do Rio Grande do Sul abriu, na última terça-feira (13), as inscrições para o Programa H – Masculinidades: Refletir para Transformar. A formação é gratuita, realizada a distância e disponibiliza 1.500 vagas. A iniciativa busca promover a equidade de gênero, estimular a reflexão sobre padrões de masculinidade e fortalecer ações de prevenção às violências.

Desenvolvido pela Secretaria da Mulher, em parceria com o Instituto Promundo e a Escola de Governo do Rio Grande do Sul (Egov), o curso tem carga horária de 30 horas e é direcionado a profissionais, gestores públicos, lideranças comunitárias, representantes de organizações da sociedade civil e integrantes de municípios.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da Escola de Governo do Rio Grande do Sul. As aulas começam no dia 27 de outubro.

Formação aborda políticas públicas e relações de gênero

O conteúdo está organizado em quatro módulos, que tratam de masculinidades e padrões sociais, violência baseada em gênero, políticas públicas e direitos das mulheres, além de ferramentas para desenvolver ações práticas.

A proposta é discutir como as expectativas culturais e sociais influenciam os comportamentos masculinos e as relações de gênero, incentivando a construção de relações mais igualitárias e respeitosas.

Segundo a secretária estadual da Mulher, Ana Costa, o enfrentamento à violência contra as mulheres exige ações que envolvam tanto o acolhimento e a proteção das vítimas quanto a prevenção e a transformação de comportamentos sociais.

A secretária destaca que o programa pretende formar multiplicadores capazes de levar as discussões para diferentes comunidades e municípios gaúchos, ampliando o diálogo sobre igualdade de gênero e prevenção das violências.

Capacitações presenciais serão realizadas em municípios gaúchos

Além da formação a distância, o programa prevê capacitações presenciais nas macrorregiões do Estado entre novembro e dezembro. A expectativa é reunir aproximadamente 830 participantes, entre gestores públicos, profissionais da rede de atendimento e potenciais multiplicadores.

As atividades buscam fortalecer as redes municipais, qualificar os profissionais e preparar os participantes para desenvolver iniciativas locais, incluindo a criação de grupos reflexivos sobre masculinidades e relações de gênero.

Três municípios receberão acompanhamento técnico

O programa também prevê a elaboração de um Guia de Implementação, construído a partir de experiências desenvolvidas em Ronda Alta, São Luiz Gonzaga e Tramandaí.

Os três municípios receberão acompanhamento técnico para elaborar planos de ação voltados à promoção da equidade de gênero e à prevenção das violências. A seleção considerou indicadores e o porte populacional das localidades.

As experiências serão utilizadas como referência para orientar outros municípios interessados em desenvolver iniciativas adaptadas às suas realidades, fortalecendo a articulação entre serviços públicos, profissionais e comunidade.

De acordo com a Secretaria da Mulher, a combinação entre formação a distância, capacitações regionais e acompanhamento técnico pretende ampliar a atuação das redes municipais e estimular ações contínuas de prevenção das violências em todo o Rio Grande do Sul.

Serviço

Programa: H – Masculinidades: Refletir para Transformar

H – Masculinidades: Refletir para Transformar Inscrições: abertas a partir de 13 de outubro de 2026

abertas a partir de 13 de outubro de 2026 Início das aulas: 27 de outubro de 2026

27 de outubro de 2026 Vagas: 1.500

1.500 Modalidade: a distância

a distância Carga horária: 30 horas

30 horas Público-alvo: profissionais, gestores públicos, lideranças comunitárias e representantes de organizações da sociedade civil e dos municípios.

profissionais, gestores públicos, lideranças comunitárias e representantes de organizações da sociedade civil e dos municípios. Inscrições e informações: acesse o site do Programa H.