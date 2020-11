Alegretense marca golaço na vitória do Colina no Riverão 2020

O Deportivo Colina é o vice-líder do Riverão 2020. No último domingo (22), a equipe dos alegretenses Kessy Lenon e Claiton “Kuka”, triunfou para cima do Húracan.

Após boa vitória de 3 a 2 sobre o Peñarol, com gol de falta do atacante Kessy, ontem ele voltou a marcar em nova vitória do Colina.

O gol da vitória por 1 a 0, foi uma pintura após cobrança de uma falta na entrada da área. Um chute seco e a bola encontrou o ângulo esquerdo do goleiro do Húracan e foi para no fundo da rede. 1 a 0 ⁹Colina que assume a vice-liderança. O líder é o Bola 8 com 10 pontos ganhos. A terceira posição na tabela é do Lavalleja com seis pontos conquistados.

Além dos dois atletas que atuaram no domingo, mais um alegretense joga no Colinas, Willian Cardoso, que desfalcou o elenco contra o Húracan.

Júlio Cesar Santos Fotos: Pegale de Zurda e reprodução