Colégio Divino Coração promove uma grande interação virtual entre alunos e familiares

Na tarde da última quinta-feira, 19, o Colégio Divino Coração realizou uma atividade diferenciada com os alunos do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental através do Google Meet, um show de talentos onde crianças e professores puderam interagir compartilhando suas habilidades e aptidões.

Foi um momento de descontração, muita energia e fortalecimento de vínculos e autoestima do público que discerniu sobre ações realizadas no cotidiano que tornam cada um especial.

As apresentações tiveram a mescla de habilidades manuais a atividades físicas, com mostra de desenho, música, culinária, artesanato, games, dança e muito carisma, conduzidas de forma afetiva e motivadora pelo professor Eduardo Christello, coordenador da pastoral da educação do CDC e pelas professoras Lucielle França, Lyriam Pereira, Tanize Gonçalves, Jociele Vielmo, Luciele Krug, Rosane Gomes e Tatiele Dornelles.

Com o intuito de dinamizar a interrelação estabelecida pelas aulas online oferecidas desde março deste ano que exigiu o distanciamento social em decorrência da pandemia gerada pelo novo coronavírus, o show de talentos realizado com as turmas dos primeiros anos do Ensino Fundamental proporcionou que crianças e famílias aproveitassem a oportunidade de ver além do olhar didático, o fortalecimento de atitudes de respeito, motivação e reconhecimento pela individualidade que torna o coletivo tão rico e dinâmico.

O Colégio Divino Coração agradece às crianças, professores e famílias por estarem nesta caminhada vinculados na esperança de superação e aprendizagem contínua acreditando fazer a diferença junto a sua comunidade escolar.