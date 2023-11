Alegretense morre em acidente em Caxias do Sul; família e amigos protestam por Justiça

Douglas Almeida, um motoboy de 30 anos natural de Alegrete que residia em Caxias do Sul, teve sua vida abruptamente interrompida na última terça-feira (07), após passar dois dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital. O motivo foi um acidente ocorrido no domingo (05), no centro da cidade.

Almeida, que estava trabalhando como motoboy no dia do trágico acidente, foi vítima de uma colisão envolvendo uma Toyota Hilux branca. Segundo relatos de testemunhas no local, o veículo teria desrespeitado o sinal vermelho no cruzamento das ruas Alfredo Chaves com a Pinheiro Machado, resultando na colisão que causou ferimentos graves ao motociclista.

O alegretense foi prontamente encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Pompeia, onde passou por uma cirurgia e permaneceu na UTI até seu falecimento na terça-feira. A morte cerebral foi confirmada pela família, deixando familiares e amigos consternados com a tragédia.

Em resposta à tragédia, familiares e amigos de Douglas Almeida se mobilizaram em um protesto na tarde de ontem, exigindo justiça pelo ocorrido e responsabilidade por parte do motorista envolvido no acidente.

A Polícia Civil já iniciou a investigação do caso e solicitou as imagens das câmeras de monitoramento da região para esclarecer as circunstâncias do acidente. O protesto, liderado pelos amigos e familiares do motoboy, tem como objetivo clamar por justiça e paz no trânsito.

Um colega de trabalho e amigo de Almeida, Mateus da Silva, que também é motoboy, expressou o motivo do protesto: “Ele sempre andou dentro dos padrões do trânsito, a gente quer estar gritando por justiça e paz no trânsito. Domingo aconteceu mais um óbito por conta disso, sendo que ano passado já teve vários e ninguém dá bola, a gente está gritando e clamando por justiça.”

A namorada de Douglas Almeida, Alessandra de Moraes, emocionada, também se manifestou: “O que a gente vai fazer hoje é pedir justiça pelo Douglas. A gente vai pedir paz no trânsito. Paz para o motociclista. O motociclista não é louco. O motociclista está andando. Está fazendo o ‘corre’ dele, assim como o Douglas estava no dia em que o mataram. Sem dó, sem piedade.” A comunidade se une em busca de respostas e justiça em meio a essa trágica perda.

Com informações Leouve

Foto e vídeo: Rudi Michael