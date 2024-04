Alegretense será palestrante na Feira Internacional do Livro de Bogotá

A parlamentar de Alegrete fará parte da comitiva oficial do Brasil no evento, ao lado do presidente Lula e da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que também estarão presentes na cerimônia de abertura, juntamente com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o ministro da Cultura colombiano, Juan David Correa. O evento ocorrerá entre os dias 17 de abril e 2 de maio de 2024.

A deputada federal participará da mesa de discussão intitulada “Sentidos e horizontes das políticas de leitura”, agendada para o dia 18 de abril. Além dela, estarão presentes na mesa a especialista em políticas de leitura Eliane Yunes (Colômbia), a gerente de leitura, escrita e bibliotecas (Cerlac) Jeimy Hernández (Colômbia) e o secretário de Formação, Livro e Leitura (Sefli) Fabiano dos Santos Piúba (Brasil). A moderação será feita pelo diretor do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLB), Jéferson Assumção (Brasil).

“Participar de um dos maiores eventos literários da América Latina é importante para mim como presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Livro, Leitura e Escrita, como bibliotecária, autora e parlamentar. A Colômbia é um país de referência em termos de bibliotecas escolares e públicas e possui uma das melhores políticas públicas para o livro e leitura na América Latina. O contato com os responsáveis por essas políticas e a troca de conhecimentos com a comunidade literária são fundamentais para que possamos ter referências e ideias de como avançar no Brasil”, afirma Fernanda de Alegrete.

Este ano, o Brasil é o país convidado de honra da FILBo 2024. Além dos nomes já mencionados, a comitiva do MinC conta também com a presença da subsecretária de Espaços e Equipamentos Culturais, Cecilia de Sá; do presidente da Fundação Cultural Palmares (FCP), João Jorge Rodrigues; e do presidente da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), Marco Lucchesi.

Foto: Ravi Novaes