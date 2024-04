Dada a largada na oficina de Hip-Hop no Centro Cultural de Alegrete

Por meio da Secretaria de Educação de Alegrete em parceria com o projeto Movimentando a Cultura no Centro Cultural, coordenado pela Associação Cultural Mensageiros, a oficina teve sua aula inaugural no entardecer da última terça-feira no salão da entidade.

O projeto busca valorizar os jovens e a periferia, promovendo informação, conhecimento e a troca da violência por ideias e palavras. Apresenta o HIP HOP como expressão artística, permitindo aos jovens redefinirem sua realidade ao valorizar estéticas urbanas e culturas implícitas que refletem suas histórias de vida.

Ministrada pelo professor de dança, educador social e musical Alexandre Silva, o projeto terá aula todas as terças e quintas, a partir das 18h30. As inscrições são gratuitas e a idade mínima é de 12 anos, para informações e inscrições entrar em contato pelo WhatsApp: 55 99620-7342