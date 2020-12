Alegretense sofre tentativa de homicídio em São Francisco de Assis

A Brigada Militar atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio na noite deste sábado, 12, em São Francisco de Assis. O crime ocorreu na localidade de Boa Vista, no interior do Município.

No local, foi encontrado um homem natural de Alegrete, de 32 anos, caído em um açude com ferimentos no braço esquerdo, coxa esquerda e abdômen, causado por disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido pelo SAMU e conduzido ao Hospital Santo Antônio onde ficou ficou internado. Perto dele foi encontrada uma espingarda calibre 32.

Em diligências, os policiais militares localizaram um homem de 50 anos, autor dos tiros. O acusado relatou que a vítima foi até sua casa buscar cordeiros e os dois acabaram discutindo e que a vítima teria efetuado dois disparos em sua direção, tendo revidado e posteriormente jogado a arma fora, que não foi localizada pela BM.

Diante das circunstâncias, o homem de 50 anos recebeu voz de prisão e foi conduzido para o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Santiago, porém foi liberado após prestar depoimento. A Polícia Civil vai apurar os fatos através de inquérito policial.

O alegretense já tem passagens pela polícia.

Foto: Brigada Militar/Divulgação

Fonte: Rafael Nemitz – blog Rafael Nemitz