Segundo domingo de comércio aberto não registrou grande movimento

O segundo domingo que abriu o comércio à tarde, antes do Natal, o movimento não foi o esperado aqui em Alegrete.

A avaliação é do Sindicato dos Comerciários que informa que a maioria da lojas de Rede não abriu e as de confecções registraram pouco movimento de clientes. – Foi menor do que no outro domingo em que abriu o comércio das 14 h às 20h, comentou Elaine Muller.

O domingo trabalhado, no comércio é pago um bônus aos colaboradores ou as lojas atendem só com os donos.

A expectativa é que este próximo domingo o movimento seja maior, já que vamos estar a uma semana do Natal, que caiu numa sexta feira- feriado nacional.

Para evitar aglomerações é importante que as pessoas comprem presentes ou produtos para a ceia antes da semana do Natal. Cuidem para estar sempre com máscara, usar álcool em gel evitar chegar próximo das pessoas, pois estas são as maneiras mais usadas para evitar o contágio. E quem for diagnosticado com a COVID- 19 siga as recomendações médicas de ficar em isolamento.