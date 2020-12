Após jogo de 8 gols, alegretenses do Desportivo Colina estão na semifinal do Riverão

Os alegretenses Kessy Lennon e Claiton “Kuka” estão na semifinal do Campeonato Riverense. A dupla atua pelo Desportivo Colina e deu um passo importante rumo ao título de 2020.

Em um jogo com oito gols, o “Azulão”, eliminou um dos favoritos ao título. Depois de vencer por 1 a 0, no primeiro confronto, com gol do atacante Kessy, o Colina empatou em 4 a 4, no jogo de volta.

O DC Colina obteve uma classificação heroica ao empatar com o atual tetracampeão riverense, o Peñarol de Rivera. Foi, talvez, o melhor jogo do campeonato até agora, cheio de alternativas. Logo aos 24 segundos, o Peñarol abriu o marcador com Marcos Ramos. O resultado ainda classificaria o Colina, pelos resultados repetidos. Porém, no final do primeiro tempo, Bruno Guedes igualou tudo e o primeiro tempo ficou assim, 1 a 1.

Na segunda etapa, o Carbonero voltou com tudo. Marcio Camy e Marcos Ramos, mais uma vez, colocaram o Peñarol na frente, revertendo a situação.

Aí começou a show de Kessy Lennon, artilheiro do campeonato, com 6 gols. O atacante descontou para 3 a 2. A grande contratação Luis Ney Pintado, mais uma vez, devolveu o Peñarol na vantagem, mas outra, vez Kessy Lennon meteu a bola nas redes. Três minutos depois, veio o gol que decretou a classificação. Igos Kessner, aos 30, deixou tudo igual novamente: 4 a 4.

Na próxima quarta-feira (16), o DC Colina enfrenta o Lavalleja e Bola 8 x Huracán, melhor derrotado na fase das quartas de final.

Júlio Cesar Santos Fonte: Arena Sports Foto: Pegale de Zurda