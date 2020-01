Alegretenses participam do primeiro Galpão Crioulo de 2020

Neste domingo (6), as cantoras alegretenses Patrícia Pedrozo e Amanda Theodozio, se apresentam no Galpão Crioulo, program que vai ao ar às 6h25min.

A dupla foi convidada pela participação no Peitaço – Acampamento e Oficinas de Composição Regional em 2019,

Foi um festival somente para mulheres da música nativista gaúcha, idealizado pela apresentadora do Galpão e cantora Shana Muller, que as gurias de Alegrete chamaram a atenção.

“Fortaleceu em mim a ideia de que se passasse uma música minha no próximo festival de músicas inéditas, eu colocaria apenas mulheres no palco, e assim foi. Em setembro de 2019, passamos a música Interiores, letra de Moacir D’Ávila Severo e Melodia de Patrícia Pedrozo e Fábio Mota, no Canto Farroupilha, fui a “Melhor Intérprete”, conta Patrícia.

Num universo onde a maioria dos participantes era homens no canto, Patrícia foi a primeira mulher a ser premiada no festival. Esse fato repercutiu pelo Estado, de forma inédita no palco dos festivais profissionais, por terem cantoras e instrumentistas mulheres defendendo a música.

O convite feito por Shana, foi aceito de imediato e a gravação do primeiro programa do ano de 2020, contou com as duas alegretenses. Patrícia Pedrozo e Amanda Theodozio do Alegrete e a Luiza Gomes de Santana do Livramento, três das seis mulheres que participaram do Canto Farroupilha prometem um belo show.

Patrícia Pedrozo no vocal , Amanda no teclado e a Luiza no violão, apresentam a canção ” INTERIORES”, no bis Patricia, Luiza e Leontinas das Dores, cantam a música homenageada do 1° Peitaço que participamos antes do Canto Farroupilha.

Júlio Cesar Santos Fotos: Galpão Crioulo (divulgação)