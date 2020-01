Homem é preso em flagrante por posse ilegal de armas

Homem, de 27 anos, foi preso pela Brigada Militar por porte ilegal de arma de fogo.

A prisão ocorreu no bairro Nilo Soares Gonçalves durante o atendimento de uma outra ocorrência. De acordo com informações do registro, o indivíduo que já possui antecedentes criminais, inclusive pelo mesmo crime e tráfico de drogas, estava em um Honda Civic quando foi abordado. Durante a revista pessoal foi localizado um revólver calibre 32 municiado com seis cartuchos intactos.

Uma guarnição da BM estava no bairro para atender uma denúncia de Maria da Penha, quando estavam falando com a vítima, os policiais perceberam que um veículo em atitude suspeita adentrou a rua Simões Lopes Neto, no bairro Nilo Soares Gonçalves. A astúcia dos policiais foi decisiva para o flagrante.

O homem já tinha sido preso em outros Municípios e esteve nos presídios de Montenegro e Campo Bom, segundo relatou aos PMs. Ele estava há 15 dias em Alegrete e comentou que iria abrir uma empresa. O acusado também estava com a Carteira de Habilitação cassada.

Encaminhado à Delegacia de Polícia foi determinado pela autoridade policial prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A fiança foi estipulada em 15 salários mínimos, sem o pagamento, o indivíduo foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.