Súplica de uma idosa: “nós precisamos uma da outra”

Idosa está apavorada com o desaparecimento de sua cachorrinha de estimação. A cadelinha da raça Shih Tzu, cinza com branco, atende pelo nome de Miuk. Ela faz tratamento médico referente à uma doença ocular.

Marciana Soares, muito emocionada falou com a reportagem e pediu encarecidamente que, se alguém a pegou ou sabe do seu paradeiro que informe. A idosa ressaltou que Miuk já está com idade avançada e as duas são parceiras, uma precisa da outra. Que desde bebê está na família e teme que algo mais grave aconteça sem o tratamento adequado.

“Já procuramos em todos os locais possíveis. Ela sumiu na noite de Natal com os fogos de artifícios, da rua dos Andradas perto da loja Magazine Luiza. Eu imploro, se alguém tiver informações dela que entre em contato”, suplicou a idosa

Para todas as pessoas que têm um animalzinho de estimação, passar por uma situação assim é muito difícil, mais ainda quando é o caso da Miuk que está em tratamento médico e pela proprietária que está desesperada. “As duas são cúmplices e companheiras, uma é dependente do carinho da outra”- disse a veterinária que cuida da Shih Tzu.

Marciana oferece recompensa a quem devolvê-la. Qualquer informação, pode entrar em contato- 997275616 ou 999194760.