Alessandra Pinheiro, da Vila Nova para o Rio Grande do Sul

A Mais Bela Comunitária de Alegrete e do Rio Grande do Sul Alessandra Morales Pinheiro, está com a agenda lotada.

Aos 19 anos, a guria alegretense que trabalha como assessora parlamentar na Câmara, filha de Nádia Morales e Adão Pinheiro, se divide entre compromissos inerentes ao reinado, muito trabalho durante as 24 horas do dia.

Ela iniciou nas passarelas aos 13 anos, no ano de 2014. A colorada lembra que frequentou o curso de modelo Marques Produções. Foram três anos aprendendo técnicas e no final recebeu o certificado de modelo destaque do curso.

Alessandra já fez diversos trabalhos como modelo fotográfica em várias lojas da cidade. Incentivada pelos pais resolveu participar do Miss bairro, concurso feito nas comunidades organizado pela Associação do bairro Vera Cruz em conjunto com a FRACAB. Foi premiada com a faixa de 2ª princesa do concurso.

Era o que faltava para entrar de vez, no mundo dos concursos. No Miss Alegrete faturou o título de Embaixatriz Turismo, e na fase estadual realizada na cidade de Santa Maria trouxe a faixa de Embaixatriz Turismo Rio Grande do Sul Mercosul.

Na primeira participação do Mais Bela Comunitária Alessandra passou em branco. Ficou sem participar de nenhum concurso em 2018 e 2019.

Mas o sonho ficou guardado e, em 2020 voltou vencendo a fase municipal e estadual do concurso inter-bairros realizado recentemente na cidade de Manoel Viana.

Em meio aos seus compromissos, Alessandra bateu um papo com a reportagem do Portal Alegrete Tudo. Confira os principais trechos da conversa com a Mais Bela Comunitária do RS:

Portal: Qual a sensação de ser a Mais Bela Comunitária do RS?

A sensação foi de gratidão. Sabe, corri muito atrás disso, me dediquei bastante, e saber que eu consegui conquistar o meu objetivo é algo surreal.

Portal: O que tu julga essencial para ter conquistado este título?

O essencial pra mim foi eu focar principalmente na parte teórica, em buscar saber os projetos que a UABA desenvolve na cidade. Saber temas atuais, o mais bela não procurava só beleza, mas conteúdo também.

Portal: Alegrete já virou potência em concursos comunitários. No teu ponto de vista qual o diferencial das gurias alegretenses?

O diferencial das gurias alegretenses além de se dedicarem muito para conseguir é o trabalho de toda a equipe UABA nos bastidores. Eles não medem esforços para nos ajudar, estão sempre tentando levar torcida para os concursos acho que sem isso, Alegrete não conseguiria tantos títulos seguidos assim.

Portal: Passado a euforia. O quê a Alessandra Pinheiro pretende fazer durante o reinado?

Pretendo fazer o máximo possível para ajudar a UABA, e a comunidade no que for preciso e usar a visibilidade da minha faixa para divulgar projetos da associação.

Portal: Se tivesse que fazer uma auto-apresentação. Como é a Mais Bela Comunitária do RS?

A Mais Bela Comunitária do RS, é uma menina simples, que não desiste tão facilmente dos seus sonhos, que está sempre em busca de melhorar como pessoa, e que acredita que o movimento comunitário é um dos movimentos mais lindos e que espera que ele continue ajudando cada vez mais pessoas.

Portal: Qual a tua rotina atualmente. O que mudou depois dessas duas faixas?

Atualmente eu tenho diversos compromissos, como entrevistas, programas de rádio. Eu já fazia parcerias como modelo divulgando marcas e após o concurso esse número de parcerias aumentou e eu fiquei bem feliz com isso.

Portal: Moradora do maior bairro de Alegrete. O que tu pretende fazer para melhoria das comunidades locais?

Pretendo juntamente com a UABA e com os presidentes dos bairros, ver qual a necessidade de cada bairro e ver como posso auxiliar para melhorias.

Portal: Qual o maior problema de Alegrete que tu destacaria, e de que forma contribuir para melhoria ?

Acho que um dos maiores problemas no nosso município é a infraestrutura, pois ainda que já tenha tido várias melhorias, ainda existem muitas coisas para serem feitas principalmente muitos esgotos à céu aberto. Buscarei fazer reuniões com a UABA para procurarmos a prefeitura e os vereadores em busca de soluções.

Portal: Em um ano político, o que tu diria para nosso políticos locais?

Que sigam trabalhando em prol da comunidade, em especial as mais carentes e não esqueçam que o que move a política são os eleitores.

Portal: Qual a mensagem da Mais Bela Comunitária?

Que a vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham nossa caminhada, amanhã enfeitarão nossa estrada.

Júlio Cesar Santos Fotos: acervo pessoal