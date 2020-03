Orientações do Sistema Fecomércio-RS/ Senac sobre o novo coronavírus

O Sistema Fecomércio-RS/Senac comunica que, como medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) serão cancelados os eventos que gerem aglomeração de pessoas pelos próximos 30 dias, incluindo palestras e formaturas nas escolas do Senac-RS. A medida segue determinações do decreto do governo do Rio Grande do Sul, publicado nesta sexta-feira (13/03).

Nas escolas e faculdades do Senac-RS, estão sendo reforçadas ações de precaução, como a higienização das mãos com água e sabão, a disponibilização de álcool gel 70% para uso dos alunos, o controle de desinfecção em lugares e superfícies tocados com frequência e o não compartilhamento de utensílios e de chimarrão. Uma nova avaliação será realizada nos próximos dias e, caso haja alterações, informaremos em nossos canais oficiais.

As aulas seguem normalmente, sendo que as escolas estão disseminando as ações de prevenção. Os alunos que apresentarem os sintomas (como tosse, espirro, secreção e dificuldade respiratória e/ou febre) serão orientados a procurarem atendimento médico, retornando às aulas apenas após liberação médica.

O Sistema Fecomércio-RS/Senac está tomando as providências necessárias para minimizar a propagação da doença entre seus colaboradores e demais públicos, evitando decisões e abordagens que gerem pânico e sobrecarreguem serviços de saúde sem necessidade. A instituição acredita que as regras de precaução são a melhor forma de prevenção.

Seguimos à disposição para esclarecimentos.