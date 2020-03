Um hábito muito feio continua; abandonar carrinhos de mercado pelas ruas da cidade

Uma pauta já conhecida entre os alegretenses, mas que não tem a devida atenção, comprovada pelas constantes reclamações em alguns supermercados em relação à falta de carrinhos.

Na última semana, um leitor do PAT, enviou uma reclamação de que ele foi a um supermercado e, no momento de fazer o costumeiro “rancho” do mês, ele e a esposa tiveram que utilizar cestinhas pela falta de carrinho no local.

O absurdo, segundo o cliente, foi ter que usar várias cestas ao invés de um carrinho. Além do trabalho, rapidez, entre outras dificuldades. Ele ainda, questionou a responsabilidade dos responsáveis pelo supermercado(direção), em não ter esse cuidado em fiscalizar os clientes.

Em contato com o gerente, ele mais uma vez esclareceu o que já estamos cansados de saber. A falta de educação de algumas pessoas. Basta dar uma volta pelas ruas centrais e, até mesmo em bairros, que é fácil se deparar com carrinhos de supermercados em via pública abandonados ou sendo utilizados como lixeira, brinquedo de crianças, depósito, entre outras.

O gerente salientou que cada carrinho tem um custo médio de 400 reais e a empresa tem um prejuízo significativo, em razão dos constantes furtos e danos. Ele ponderou que já tentou adaptar uma nova dinâmica em que o funcionário iria com o cliente até o veículo ou até mesmo a solicitação para que os carrinhos não fossem levados para frente de prédios e casa, entretanto, muitos funcionários já passaram por situações bem constrangedoras ao serem xingados e até mesmo agredidos verbalmente.

Tudo é questão de consciência, educação. A empresa em que o cliente reclamou já fez um novo pedido de carrinhos. Na última remessa mais de 50 foram deixados no supermercado e, em menos de seis meses, menos da metade estava no local.