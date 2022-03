Aluna de Engenharia Elétrica da Unipampa recebe o Best Paper Award no Chile

Aluna do Curso de Engenharia Elétrica Martina Corrêa Rodrigues recebeu o Best Paper Award no 28th Iberchip Workshop 2022, que ocorreu entre os dias 01a 04 de março (Santiago, Chile). O trabalho publicado pela discente é intitulado “A Low-Voltage R-2R DAC for Low Power Applications”. O artigo tem como co-autores os seguintes professores: Paulo César C. de Aguirre (orientador), Alessandro Gonçalves Girardi e Natalia Braun Chagas. O trabalho foi desenvolvido junto ao Grupo de Arquitetura de Computadores e Microeletrônica (GAMA – https://sites.unipampa.edu.br/gama/).

Grupo de estudos da Engenharia Elétrica da Unipampa- Alegrete

Este trabalho aborda o desenvolvimento de um conversor digital-

analógico de baixo consumo de energia e com capacidade de operação em baixa tensão de alimentação. Circuitos integrados de baixa tensão tem sido amplamente investigados no grupo de pesquisa GAMA.

Este é o terceiro prêmio recebido por alunos do grupo de pesquisa GAMA no período 2021/2022.

Prêmios anteriores: Best Paper Award no 21st Microelectronics Students Forum (2021) e Menção Honrosa no 11th IEEE CASS Rio Grande do Sul Workshop (2021).

Por: Leandro Cardoso de Oliveira