Amizade entre bugio e cão chama atenção na Praça Nova

Há tempos, as árvores e o entorno da praça General Osório – a Praça Nova como é conhecida- tem novos habitantes. São os bugios que pulam de galho em galho e fazem do local a sua moradia.

Mas nesta semana, o professor Luis Felipe Shervenski flagrou uma cena de puro afeto entre os animais.

Um bugio desceu das árvores e estava brincando com um cão que fica naquele no local. Os dois são mamíferos, só que um deles vive predominante em árvores e se alimenta de frutas. O outro é animal doméstico e come ração e restos de comida.

Porém, nada disso importa quando se trata de interação entre esses dois mamíferos. A cena de carinho dos dois chamou atenção pela naturalidade com que eles interagiam, numa genuína amizade animal. E o bugio pelo jeito já está bem acostumado àquele ambiente e não se incomodou com a presença de humanos.

Foto e vídeo Luis Felipe Shervenski