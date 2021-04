UPA só atende casos de Covid desde o início de março

Compartilhe















Desde o início de março, quando aumentaram os casos de COVId-19, em Alegrete, que o atendimento da UPA passou somente a pacientes Covid-19 positivos e suspeitos.

A informação é do coordenador administrativo da Unidade, André Sena, que diz que as equipes de médicos e demais profissionais atendem os pacientes que são encaminhados pelo gripário ou chegam ao local com sintomas de doenças respiratórias.

A UPA, no mês de março, chegou a ter 25 pessoas internadas. -Tivemos dias de muita trabalho e tensão, mas todos sempre se empenharam ao máximo para prestar os atendimentos necessários, comentou o coordenador.

Como todos os demais problemas de saúde continuam acontecendo, no Município, quem precisa de atendimento, agora, em todas as demais urgências e emergências são encaminhados ao ambulatório da Santa Casa, como pessoas que sofrem acidentes, AVC e até mesmo os apenados que precisem de atendimento que não seja Covid devem se dirigir ao ambulatório do Hospital.

Vera Soares Pedroso