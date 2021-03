Amigos e colegas se comovem com a morte de Liéber, mais uma vítima da Covid

Compartilhe















As redes sociais demonstram a tristeza da partida. Em cada vida ceifada pela Covid-19, uma história, uma trajetória interrompida e a dor da ausência. Na tarde desta quarta-feira(10), a comoção tomou conta dos alegretenses. A 84ª vítima da Covid-19, foi o alegretense Liéber Gonçalves de Oliveira. Ele estava internado na UTI Covid e não resistiu às complicações do vírus. Liéber era enfermeiro, mas estava atuando no setor de Recursos Humanos no Frigorífico Marfrig, em Alegrete.

Uma das mensagens em seu perfil é de Mariana Peruffo. “Ano de luto, mês de luto, semana de luto, de tristeza, de dor e de dilaceração. Nem fechamos o primeiro ano confinados e já amargamos a perda de pessoas amadas que não poderão seguir essa caminhada na nossa convivência. Hoje estou ainda mais triste, joguei mais um pouco a toalha, caí mais um pouco, mas tenho certeza de que o que vai ficar é uma enorme sede de justiça, pois o que estamos vivendo é um extermínio e tem responsáveis!

Não estou falando do vírus, ele é a arma que está levando as pessoas do nosso convívio, de fato, mas estou falando de quem empunha esta arma viral, irresponsavelmente, e ainda vibra a cada queda, espezinhando nossa dor! Vamos parar de mimimi sim, mas será para exigir que a justiça seja feita!

Que pague por cada vida ceifada!” – descreveu.

Já, Zaqueu Pedrozzo o homenageou: infelizmente mais uma perca pela Covid. Um excelente profissional, um grande amigo, parceiro, pai de família. Doou boa parte da sua juventude trabalhando em dois empregos como todos profissionais de saúde. Meus sinceros sentimentos a toda família. Pelo reconhecimento dos profissionais de Saúde”.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Alegrete, com profundo pesar notificou o falecimento de Lieber Gonçalves de Oliveira, trabalhador da empresa Marfrig setor de RH, vítima da covid-19. “Queremos expressar nossos sentimentos à família e rezar para que todos tenham forças e consolo nesse momento de dor e que nosso amigo descanse na paz de Deus”.

Em todas as mensagens a tristeza pela morte precoce de mais um trabalhador, pai de família, esposo e filho. Amigo dos amigos e uma pessoa ímpar, que diuturnamente lutava pelo bem comum e da família.

Flaviane Antolini Favero