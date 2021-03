Mercadão dos Óculos tem orçamento premiado e promoção para as mulheres

Compartilhe















Mercadão dos Óculos, a rede de óticas que mais cresce em todo o país, a cada semana apresenta promoções incríveis que facilitam na hora da escolha dos seus óculos.

Para esta semana, em homenagem às mulheres, de 8 a 13 de março, está com DESCONTOS DE R$200,00 a R$400,00 na compra do seu óculos multifocal.

Mensagem Especial para as Mulheres.

Não é à toa que elas tem um dia exclusivo para comemorar. ⠀

Delicadas, sensíveis e ao mesmo tempo fortes, guerreiras e empoeiradas.

Dia 08 de Março foi o Dia delas!

A rede de óticas Mercadão dos Óculos parabeniza todas as mulheres nessa data especial!⠀

E lembrando aos clientes e amigos que, a promoção Orçou, Ganhou, continua.

Leve sua receita oftalmológica e Ganhe na Hora diversos brindes para todas as idades!

É isso mesmo, orçou, Ganhou!

Confira na loja!!

Ajuste a limpeza dos seus óculos, grátis.

E se você precisar, a equipe de profissionais pode ir até você, pois possui atendimento a domicílio, cumprindo todos os protocolos de segurança.

Mercadão dos Óculos – Ninguém vende mais barato que a gente.

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete

Aline Menezes