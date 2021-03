Secretaria de Saúde consegue mais quatro respiradores para o Município

Compartilhe















Nesta terça-feira, 09, chegaram a Alegrete mais quatro respiradores conseguidos pela Secretaria Municipal de Saúde com o município de Santana do Livramento. O empréstimo dos equipamentos foi articulados pela secretária Haracelli Fontoura. “Estamos trabalhando muito para atender a população, estão sendo desenvolvidas ações em várias frentes no enfrentamento a Covid-19”, afirmou.

A Secretaria de Saúde também firmou parceria com o Exército, que desenvolveu a sanitização do Centro de Triagem Respiratória do Ginásio do IEEOA, realizado por militares do 6º RCB, bem como o apoio dos militares do 12º BECmb na vacinação e no Centro de Triagem Respiratória. Também está sendo realizada articulação junto com os deputados federais Osmar terra e Ubiratan Sanderson com o objetivo de conseguir mais respiradores para o município.

