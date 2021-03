‘Amor da minha vida’, diz menino que levou cartaz agradecendo pela vacinação da avó no RS

A gesto do pequeno Davi Rossi Rodrigues emocionou a equipe de profissionais de saúde que aplicavam doses da vacina contra a Covid-19 em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, na quarta-feira (17). Ele acompanhava a avó, Teresinha Catarina Bertotti, de 75 anos, na imunização e levou a placa em sinal de agradecimento.