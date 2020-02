Andar descalço no avião? Conseguir mais espaço na fileira? As dicas de um comissário de bordo

Essas e outras curiosidades foram respondidas por Gabriel Santos, de 26 anos, comissário de bordo há cerca de três anos. Ele trabalha atualmente em uma empresa de aviação dos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio. Santos compartilhou algumas histórias sobre a profissão que também servem de dicas para quem viaja de avião.

O comissário publicou uma thread no Twitter (uma sequência de posts sobre um determinado assunto ou história) com conselhos que podem ser conhecidos por passageiros mais experientes. Mas os mais de 20 mil retuítes da postagem mostram o interesse pelos macetes.

Uma das recomendações do comissário de bordo é sempre limpar a poltrona com lenços e não andar descalço no avião, apesar de sempre haver higienização ao final de cada viagem. “As aeronaves são aspiradas depois de cada voo, mas a gente presencia cada absurdo nos aviões que assustaria qualquer pessoa”, afirma Gabriel Santos ao G1, que cita histórias de passageiros que passaram mal durante a viagem.

“Acho que uma das dicas mais importantes é não viajar se estiver gripado/nariz entupido. Ou faça de tudo para desentupir antes de voar. Isso pode causar barotrauma, que é quando seus ouvidos ficam bloqueados a ponto de machucar”, diz o comissário de bordo.

“Mas o mais relevante é que todos os passageiros precisam sempre respeitar aqueles que estão somente fazendo o seu trabalho.” (Veja mais dicas ao final do texto)

Santos também recomenda escolher as primeiras fileiras para viajar porque, além de conseguirem desembarcar primeiro, os primeiros passageiros têm acesso a todas as opções de refeições sem correr o risco de se esgotarem as alternativas do cardápio.

Outra sugestão de Santos é dirigida para quem viaja em dupla: compre janela e corredor porque existe uma tendência de rejeitarem o assento do meio ao comprar uma passagem e assim ganhar mais espaço – claro que voos com maior taxa de ocupação devem inviabilizar a estratégia.

Procedimento de primeiros socorros

Ele também mostra na postagem no Twitter curiosidades sobre o processo para se tornar um comissário de bordo. O treinamento de primeiros socorros, por exemplo, no qual é preciso aprender um procedimento de ressuscitação cardiopulmonar, inclui um exercício ao ritmo da música “Stayin’ alive” da banda Bee Gees. “São 30 compressões no peito e dois assopros [na boca da vítima]”

De acordo com o manual da American Heart Association, a Associação Americana do Coração, as compressões no peito devem ser feitas, durante o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar, em um ritmo de 100 vezes por minuto. O ritmo do refrão de “Stayin’ alive” é de 103 batidas por minuto.

“Eu escolhi ser comissário porque queria trabalhar fora do Brasil e fiquei sabendo por alguns amigos sobre a oportunidade. Como eu gostava de atuar com atendimento ao cliente, achei que seria uma experiência legal”, disse ele.

O brasileiro atua somente em voos internacionais, e nunca chegou a exercer a profissão no Brasil, por conta disso, algumas dicas não se aplicam as companhias aéreas que realizam voos domésticos.

Sobre a aplicação das dicas em voos domésticos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que “as orientações não estão erradas, no entanto, a aplicação irá depender das regras de cada companhia aérea”. Referente a limpeza das aeronaves a Anac informou que, “não existe no nosso normativo orientações em relação a higienização dos aviões. A responsabilidade é das companhias aéreas”.

Algumas das dicas e curiosidades: