APAE Alegrete presta homenagem aos seus alunos com Transtorno do Espectro Autista – TEA

Através do Boletim Informativo Semanal da APAE Alegrete, é possível acompanhar as ações e projetos em andamento, assim como homenagear seus alunos e agradecer à comunidade pela parceria que faz toda a diferença na realização de um trabalho sério e comprometido com a inclusão social.

Para esta semana o destaque é para o Dia da Conscientização do Autismo, comemorado mundialmente dia 02 de abril.

A Escola Especial Paul Harris, conta com 57 alunos matriculados, comporta uma sala de Atendimento Educacional Especializado para alunos com TEA, onde são desenvolvidas atividades que visam ganham de habilidades que os auxilirião quanto à autonomia e independência em suas vidas, além da estimulação que visa o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, comunicação e linguagens, socioemocional.

Atualmente, devido à pandemia e os cuidados redobrado, os pais mais do que nunca tornaram-se grandes parceiros para o real e efetivo desenvolvimento dos educandos, sendo auxiliares no processo ensino-aprendizagem, uma vez que as aulas e as atividades são remotas e o material enviado em forma de vídeo e para ser impresso e realizado em casa…

Juliana Belmonte Leal

Professora Esp. Educação Especial e Psicopedagoga

APAE Alegrete Escola Especial Paul Harris

Mensagem

AUTISTAR é persistir diante de todas as dificuldades, AUTISTAR é resistir a contrariedade de uma sociedade que não aceita as diferenças, AUTISTAR é acolher para incluir, AUTISTAR é ter esperança de que, todo o trabalho realizado, de forma constante e à conta-gotas, um dia venha à jorrar como uma fonte infinita de ganhos e aprendizagens.

As famílias, nosso muito obrigado e, um pedido: continuem a autistar, por eles e por nós!

Equipe técnico/pedagógica

APAE Alegrete Escola Especial Paul Harris

