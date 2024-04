Time Heaven de vôlei feminino surge da amizade e da paixão pelo esporte

Inicialmente concentradas no vôlei de areia, a competitividade do grupo as levou a também explorar o vôlei de quadra.

Durante sua jornada, o time encontrou um forte aliado na empresa Paraíso, que se comprometeu não apenas em apoiá-las, mas também em promover o esporte em conjunto. Com o suporte da empresa, o time conquistou maior visibilidade e reconhecimento.

O nome “Heaven” foi escolhido como uma representação do paraíso, alinhando-se perfeitamente com o apoio oferecido pela empresa patrocinadora.

Recentemente, o time participou e conquistou o primeiro lugar no Torneio do Bairro Piola, demonstrando muita dedicação e habilidade no esporte. Ansiosas pelo que está por vir, as jogadoras estão focadas e determinadas em alcançar novos objetivos ao longo deste ano.